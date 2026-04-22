Agribank Nam Thanh Hóa trao tặng xe lăn và quà cho người khuyết tật

Ngày 22/4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã phối hợp với hợp với Ban vận động Quỹ Bầu ơi, Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ trẻ em tỉnh, Ủy ban MTTQ các xã Lưu Vệ, Quảng Bình tổ chức chương trình an sinh xã hội với chủ đề “Trao gửi yêu thương - Nâng bước cuộc đời”.

Agribank Nam Thanh Hóa đã phối hợp với hợp với Ban vận động Quỹ Bầu ơi, Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ trẻ em tỉnh, Ủy ban MTTQ các xã Lưu Vệ, Quảng Bình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật.

Tại chương trình, Agribank Nam Thanh Hóa đã trao tặng 100 xe lăn và quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trao 50 xe lăn và quà tặng thông qua Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ trẻ em tỉnh; trao 37 xe lăn và quà tặng cho người khuyết tật xã Quảng Bình và 13 xe lăn, quà tặng cho người khuyết tật xã Lưu Vệ.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 300 triệu đồng, nguồn kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn quỹ đóng góp hỗ trợ của tập thể cán bộ người lao động của Agribank Nam Thanh Hóa. Thông qua chương trình nhằm góp phần hỗ trợ, động viên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là một hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái và phát huy vai trò trách nhiệm xã hội trong công tác an sinh xã hội của tập thể cán bộ, người lao động của Agribank Nam Thanh Hóa .

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Tuyết Nhung - Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu ơi nhấn mạnh: “Mỗi chiếc xe lăn không chỉ là phương tiện hỗ trợ người khuyết tật di chuyển dễ dàng hơn, mà còn là món quà tinh thần, gửi gắm niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người kém may mắn”.

Những chiếc xe lăn và phần quà trao tặng không chỉ góp phần giảm nhẹ gánh nặng chăm sóc cho người thân, mà còn tạo điều kiện để người khuyết tật có thể làm việc, học tập, hòa nhập cuộc sống một cách chủ động và tự tin hơn.

Chương trình “Trao yêu thương – Nâng bước cuộc đời” không chỉ là một dấu ấn đẹp trong hành trình thiện nguyện của Ban Vận động Quỹ Bầu ơi và Agribank Nam Thanh Hóa, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự đoàn kết, đồng hành giữa các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong việc chăm lo cho những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi.

Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh, Agribank nói chung, Agribank Nam Thanh Hóa luôn kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng, tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Thông qua chương trình an sinh xã hội này, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, luôn gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội

Được biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, đến nay, Agribank Nam Thanh Hóa đóng góp hơn 26 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tại địa phương. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và khẳng định vai trò trách nhiệm của ngân hàng vì sự phát triển của cộng đồng.

Khánh Phương