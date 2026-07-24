6 tháng đầu năm, xã Mường Lát đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Sáng 24/7, HĐND xã Mường Lát khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm, xã Mường Lát đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Toàn xã gieo trồng 140 ha cây trồng vụ Chiêm Xuân, đạt 100% kế hoạch; năng suất lúa đạt 48 tạ/ha, sản lượng 576 tấn; diện tích trồng sắn đạt 210 ha.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 4,1 tỷ đồng, bằng 87% dự toán tỉnh giao.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận, giải quyết 1.985 hồ sơ, đạt 100%, trong đó 99,8% hồ sơ được thực hiện trực tuyến.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Chủ toạ kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri và chăm lo đời sống Nhân dân.

Bí thư Đảng uỷ xã Mường Lát Lê Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát Lê Ngọc Minh đề nghị HĐND, UBND xã và các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng giám sát; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; phấn đấu hoàn thành xây dựng 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026-2027, tổ ;chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, giữ vững quốc phòng - an ninh và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Kỳ họp đã thảo luận, thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo cơ sở để UBND xã và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hồ Thủy (CTV)