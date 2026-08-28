Cảnh sát cơ động Thanh Hóa đoạt 3 giải tại hội thi cán bộ huấn luyện, chó nghiệp vụ giỏi

Từ ngày 20 đến ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Hội thi cán bộ huấn luyện, chó nghiệp vụ giỏi trong Công an Nhân dân lần thứ V, năm 2026, khu vực I. Phòng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa đã xuất sắc giành 1 giải Ba và 2 giải khuyến khích tại hội thi.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thi.

Hội thi khu vực I có số lượng đơn vị tham gia nhiều nhất với 36 đoàn, 97 cán bộ huấn luyện và 97 chó nghiệp vụ thuộc công an các đơn vị, địa phương và trại giam.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đoạt 1 giải Ba và 2 giải khuyến khích tại hội thi lần này.

Trong đó, Thượng úy Lê Anh Cường đoạt giải Ba nội dung “Các động tác nghiệp vụ” và giải khuyến khích nội dung "Phát hiện ma túy”.

Thiếu úy Nguyễn Văn Thọ đoạt giải khuyến khích nội dung “Phát hiện thuốc nổ”.

Thông qua hội thi, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, cập nhật phương pháp huấn luyện mới và nâng cao hiệu quả sử dụng chó nghiệp vụ trong thực tiễn công tác.

Thái Thanh (CTV)