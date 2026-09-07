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Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Minh Hiếu
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(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 7/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Mạnh Long trình bày tờ trình.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh xin ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, kỳ họp dự kiến tổ chức ngày 10/9/2026 tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo chương trình dự kiến, HĐND tỉnh sẽ xem xét 21 tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các nội dung trình HĐND tỉnh phải được xem xét thực chất, bảo đảm đầy đủ căn cứ, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và đủ điều kiện tổ chức thực hiện.

Giao UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, căn cứ pháp lý, nguồn lực thực hiện và các điều kiện bảo đảm để nghị quyết sau khi ban hành có thể triển khai ngay trong thực tiễn.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu nâng cao trách nhiệm trong quá trình xây dựng nghị quyết, bảo đảm mỗi nội dung trình HĐND tỉnh đều có đầy đủ căn cứ pháp lý, số liệu chính xác và xác định rõ nguồn lực thực hiện. Qua đó, nâng cao chất lượng các quyết nghị của HĐND tỉnh, hạn chế tình trạng nghị quyết đã ban hành nhưng thiếu điều kiện triển khai hoặc phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra các tờ trình theo hướng thực chất, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đủ căn cứ, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách sau khi được quyết nghị.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày tờ trình tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét nhiều nội dung liên quan đến phân bổ nguồn lực đầu tư và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó có các tờ trình về:

- Quy định mức hỗ trợ một dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh;

- Việc phân bổ dự toán chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030;

- Dự toán chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025-2030;

- Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030;

- Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030

Cùng với đó là một số nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu

Từ khóa:

#HĐND tỉnh #Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới #Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy #Chủ tịch UBND tỉnh #thực hiện #ĐBQH #Lê Đức Thái #Trịnh Tuấn Sinh #Phát triển kinh tế #MTTQ

Chủ đề Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái

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