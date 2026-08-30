Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên ở Cẩm Thạch

Qua rà soát của Công an xã Cẩm Thạch, trên địa bàn xã có 57 thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, Công an xã Cẩm Thạch đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã ra mắt mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật” vào tháng 6/2026.

Thanh thiếu niên trong diện quản lý, theo dõi ở xã Cẩm Thạch tham gia lao động công ích.

Để triển khai hiệu quả mô hình, Công an xã Cẩm Thạch đã chủ động tổ chức làm việc với các gia đình và thanh thiếu niên thuộc diện quản lý, có nguy cơ vi phạm pháp luật. Hoạt động này nhằm nắm bắt sâu sát tâm tư, nguyện vọng của các em, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Kết quả, 100% gia đình và thanh thiếu niên đều đồng thuận tham gia mô hình, đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an.

Cùng với công tác vận động, Công an xã Cẩm Thạch đã mở lớp học tập trung cho thanh thiếu niên diện quản lý nhằm giáo dục pháp luật, rèn luyện tác phong, nâng cao thể lực, tư vấn tâm lý và định hướng nghề nghiệp. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với đoàn thanh niên của xã, tổ chức các hoạt động tình nguyện như lao động công ích, chỉnh trang nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và sửa chữa nhà cho gia đình có công.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, sau 2 tháng thực hiện mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật”, Công an xã Cẩm Thạch đã đưa 23 trong tổng số 57 thanh thiếu niên ra khỏi diện quản lý. Trong đó, 16 trường hợp có tiến bộ rõ rệt, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hàng trên địa bàn, tạo việc làm cho 5 thanh thiếu niên trong độ tuổi lao động.

Chị Dương Thị Tươi, thôn Thạch Trung - người có con tham gia mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật” của Công an xã Cẩm Thạch, chia sẻ: “Từ ngày tham gia mô hình của Công an xã Cẩm Thạch, con tôi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cháu không còn tụ tập với thanh thiếu niên xấu, biết phụ giúp bố mẹ và tự giác học tập. Đây là mô hình rất ý nghĩa, giúp các cháu nhận ra lỗi lầm để thay đổi bản thân".

Thượng tá Bùi Ngọc Chuyên, Trưởng Công an xã Cẩm Thạch, cho biết: “Để tiếp tục phát triển mô hình đi vào chiều sâu, Công an xã sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhằm tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, giúp thay đổi nhận thức của các em. Đơn vị sẽ liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để tạo việc làm ổn định cho những thanh thiếu niên tiến bộ. Bên cạnh đó, Công an xã tiếp tục chủ động phối hợp với các thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở nhằm tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải tán các nhóm thanh niên tụ tập có nguy cơ gây mất ANTT".

Nguyễn Cường