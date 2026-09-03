Từ mô hình đến thế trận an ninh Nhân dân

Từ quản lý, cảm hóa thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, quản lý người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú đến xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở... phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có những chuyển biến rõ nét. Nhiều mô hình được xây dựng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của từng địa bàn, qua đó phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở.

Công an phường Sầm Sơn tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tại khu vực phố đi bộ Quảng trường biển Sầm Sơn bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, phường Sầm Sơn có những yêu cầu đặc thù trong công tác bảo đảm ANTT. Hiện trên địa bàn có 663 khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở lưu trú đang hoạt động. Từ ngày 1/7/2025 đến 25/8/2026, phường ghi nhận hơn 1.000 lượt người nước ngoài đến lưu trú, hoạt động. Từ thực tế đó, Công an phường Sầm Sơn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ra mắt mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trong quản lý người nước ngoài”. Mô hình hướng đến việc phát huy vai trò của các cơ sở kinh doanh lưu trú trong quản lý người nước ngoài, nhất là thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, quản lý khách lưu trú và chủ động trao đổi thông tin với lực lượng công an khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Điểm đáng ghi nhận là công tác bảo đảm ANTT không chỉ được đặt lên vai lực lượng công an mà đã được mở rộng đến các cơ sở kinh doanh và người dân. Chủ các cơ sở lưu trú vừa thực hiện trách nhiệm theo quy định, vừa trở thành chủ thể tham gia phòng ngừa, phát hiện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Tại phường Đông Quang, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai gắn với đặc điểm của địa bàn đô thị. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã cung cấp 43 nguồn tin, hỗ trợ công an phường giải quyết 8 vụ việc; đồng thời tham gia hòa giải thành công 14 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân. Những con số cho thấy hiệu quả thiết thực của việc xây dựng thế trận ANTT ngay từ cơ sở. Nhiều mâu thuẫn được phát hiện, giải quyết khi mới phát sinh, không để kéo dài, phát triển thành những vụ việc phức tạp.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, lực lượng công an cơ sở còn chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân trong những hoạt động thiết thực của đời sống xã hội. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, trên địa bàn phường Đông Quang có 623 thí sinh đăng ký dự thi. Công an phường đã bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm ANTT tại điểm thi, đồng thời thành lập đội xe tình nguyện hỗ trợ những thí sinh gặp sự cố, đi nhầm địa điểm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đánh giá về hiệu quả các mô hình bảo đảm ANTT tại cơ sở, Thượng tá Lê Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Đông Quang, cho biết: “Từ khu dân cư, tổ dân phố đến các cơ sở kinh doanh, trường học và cộng đồng dân cư, mỗi mô hình đang góp thêm một “mắt xích” vào thế trận bảo đảm ANTT tại cơ sở. Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ sở kinh doanh khi nâng cao ý thức trách nhiệm sẽ trở thành một “tai mắt”, một chủ thể tích cực trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật”.

Năm 2026, cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh ngày càng cao. Địa bàn rộng, dân cư đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, các hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển mạnh... đặt ra yêu cầu phải chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Trước yêu cầu đó, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những giải pháp quan trọng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã cung cấp hơn 2.000 nguồn tin liên quan đến ANTT; hỗ trợ giải quyết 1.639 vụ việc; tham gia hơn 33.000 lượt tuần tra; phát hiện trên 1.400 vụ việc và hỗ trợ phân luồng giao thông gần 4.800 lượt. Những con số trên cho thấy lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của công an cấp xã, phường. Từ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thiết thực gắn với đời sống của người dân.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa