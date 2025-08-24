400 công nhân lao động Công ty Sakurai Việt Nam hiến máu nhân đạo

Sáng 24/8, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo trong công nhân lao động (CNLĐ). Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam thăm hỏi, động viên CNLĐ tham gia hiến máu

Chương trình hiến máu thu hút sự tham gia của 400 tình nguyện viên là cán bộ, CNLĐ Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Ban Tổ chức đã chia thành nhiều khung giờ để CNLĐ thuận tiện hơn trong việc thực hiện thủ tục tư vấn, thăm khám sàng lọc, đăng ký và tham gia hiến máu.

Tình nguyện viên hiến máu với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

Chương trình hiến máu nhân đạo là hoạt động được Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức thường niên, thu hút đông đảo CNLĐ tham gia.

Đây là dịp để tổ chức Công đoàn tuyên truyền đến mỗi đoàn viên, CNLĐ về truyền thống “tương thân tương ái”, ý thức trách nhiệm, xung kích vì cộng đồng với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”; thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Thanh Huê