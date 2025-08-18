4 công trình y tế chọn là điểm cầu khánh thành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Ngày 19/8, khắp cả nước sẽ diễn ra Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Cả nước sẽ có 80 điểm cầu được lựa chọn trải dài khắp 34 tỉnh, thành phố với tổng 250 công trình được khởi công, khánh thành đồng loạt. Trong số đó, lĩnh vực y tế sẽ có 4 công trình được lựa chọn làm điểm cầu trực tuyến, trực tiếp.

Toàn cảnh Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đó là các công trình:Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc và mua sắm thiết bị y tế. Địa điểm tổ chức Lễ khánh thành tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, quy mô 120 giường bệnh nội trú, công trình cấp III, nhóm B, với tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng; dự án được lựa chọn làm điểm cầu trực tuyến.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Trung ương 2 tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội với quy mô 300 giường bệnh nội trú, công trình nhóm A, cấp I, tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng và được lựa chọn làm điểm cầu trực tuyến.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương được xây dựng trên khu đất gần 60.000 m2, trong đó diện tích xây dựng hơn 8.400 m2. Công trình gồm 6 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng tum, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, thân thiện với môi trường và thuận tiện cho người bệnh. Theo quy hoạch, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày.

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Khu Trung tâm Y tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên với công suất 1.200 giường bệnh, định hướng mở rộng lên 1.500 giường, có tổng mức đầu tư 2.733 tỷ đồng. Đây là dự án được lựa chọn làm điểm cầu trực tiếp.

Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với quy mô 1.000 giường bệnh (bao gồm: nhà chính 8 tầng, nhà tang lễ, công trình phụ trợ) với tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng. Lễ khánh thành được lựa chọn làm điểm cầu chính trực tiếp./.

Theo TTXVN