39 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm Trường Đại học Hồng Đức

Chiều 8/5, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 với chủ đề: “Career Day 2026 - Kết nối tài năng, Kiến tạo tương lai”.

Trường Đại học Hồng Đức ký kết hợp tác với đối tác.

Tham gia ngày hội có 39 đơn vị, doanh nghiệp với tổng nhu cầu hơn 5.600 vị trí việc làm trong và ngoài nước.

Các lĩnh vực tuyển dụng tập trung vào ngành dịch vụ, cơ khí, viễn thông, công nghệ thông tin, may mặc, da giày, tài chính - ngân hàng, giáo dục, du học và xuất khẩu lao động... thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người lao động đến tìm hiểu, đăng ký ứng tuyển.

PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc tại chương trình, PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền nhấn mạnh: “Trường Đại học Hồng Đức xác định mục tiêu không chỉ đào tạo sinh viên tốt nghiệp, mà còn đào tạo ra những người lao động có năng lực thực tiễn, có khả năng thích ứng và phát triển bền vững trong môi trường làm việc thực tế; doanh nghiệp không chỉ là “đơn vị tuyển dụng” mà là đối tác chiến lược trong quá trình đào tạo. Do đó, nhà trường cam kết sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo nhu cầu thị trường; tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, qua đó nâng cao năng lực thực hành, khả năng thích ứng với thị trường lao động trong kỷ nguyên mới”.

Tại chương trình, Trường Đại học Hồng Đức đã ký kết hợp tác với các đối tác gồm: Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh; Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh Thanh Hóa; Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức; Công ty CP Bất động sản Bắc Bộ; Ngân hàng TMCP TechcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa; Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort; Công ty CP Vacxin Việt Nam - VNVC Thanh Hóa và Công ty CP Đầu tư Phát triển VinaGreen.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ về nhu cầu nguồn nhân lực và những kỳ vọng đối với sinh viên hiện nay, qua đó góp phần định hướng đào tạo, giúp nhà trường từng bước rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây chính là nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái đào tạo - việc làm bền vững.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức tiếp nhận tài trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức tặng hoa tri ân nhà tài trợ.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động tư vấn cơ hội việc làm, tuyển dụng, phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng, mở ra cơ hội để sinh viên trực tiếp thể hiện bản thân, doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự phù hợp, cơ hội nghề nghiệp được tạo ra ngay tại chỗ.

Các doanh nghiệp tư vấn việc làm, tuyển dụng tại các gian hàng.

Ngày hội việc làm năm 2026 tiếp tục khẳng định sự đồng hành của Trường Đại học Hồng Đức trong kết nối doanh nghiệp với nguồn lao động, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn và hỗ trợ sinh viên hội nhập thị trường lao động.

Linh Hương