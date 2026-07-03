Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

3 nhóm đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 50.600.000 đồng tại thời điểm đóng.

3 nhóm đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 50.600.000 đồng tại thời điểm đóng.

3 nhóm đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới

260610-bao-hiem-huong.jpg

Từ ngày 1/7/2026, có ba nhóm đối tượng sẽ áp dụng mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng.

Nhóm thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Nhóm thứ hai là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 50.600.000 đồng tại thời điểm đóng.

Nhóm thứ ba là người tham gia bảo hiểm y tế tính mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm: Do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tự đóng bảo hiểm y tế.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/3-nhom-doi-tuong-dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-theo-luong-co-so-moi-post1121941.vnp

Từ khóa:

#Bảo hiểm xã hội #Bảo hiểm y tế #Mức lương cơ sở #Bảo hiểm tai nạn lao động #người tham gia #Bảo hiểm thất nghiệp #Căn cứ #Ngân sách nhà nước #đối tượng #thu nhập

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 5): Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập - nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 5): Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập - nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa vào chất lượng thể chế và năng lực quản trị, sức mạnh của một quốc gia hay địa phương không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn ở chất lượng dịch vụ công. Vì vậy, đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công...
Xây dựng sản phẩm OCOP để thúc đẩy kinh tế tập thể

Xây dựng sản phẩm OCOP để thúc đẩy kinh tế tập thể

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) còn mở ra cơ hội để các HTX đổi mới phương thức sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại Thanh Hóa, nhiều HTX đã tận dụng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh