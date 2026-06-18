200 cán bộ, công chức tham gia diễn tập an ninh mạng

Diễn tập an ninh mạng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao kỹ năng phát hiện, xử lý và khắc phục các tình huống mất an toàn thông tin trong thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và đại biểu dự khai mạc chương trình diễn tập.

Sáng 18/6, UBND tỉnh tổ chức Diễn tập an ninh mạng năm 2026 với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin, cơ yếu đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại chương trình diễn tập.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng cũng ngày càng gia tăng cả về quy mô, mức độ và tính chất phức tạp.

Vì vậy, việc nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các sự cố trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; xác định công tác bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với quá trình chuyển đổi số.

Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, triển khai đầy đủ các yêu cầu về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, kiểm tra, đánh giá an ninh mạng nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ, sự cố trên không gian mạng.

Đồng thời, phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được từ cuộc diễn tập để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị mình.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường

Đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cuộc Diễn tập an ninh mạng tỉnh Thanh Hóa năm 2026 có chủ đề “Điều tra, truy vết và xử lý mã độc lây nhiễm qua môi trường mạng xã hội”.

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá năng lực tổ chức ứng phó sự cố, khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao kỹ năng phát hiện, xử lý và khắc phục các tình huống mất an toàn thông tin trong thực tế.

Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là kịch bản được xây dựng trên cơ sở tình huống thực tế đã xảy ra trên địa bàn tỉnh vào năm 2025. Do vậy, các lực lượng tham gia sẽ có điều kiện rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp và chủ động ứng phó với các nguy cơ, sự cố trên không gian mạng sát với thực tiễn.

Các đội tham gia diễn tập an ninh mạng.

Theo tình huống giả định, quá trình theo dõi, giám sát trên Hệ thống giám sát phòng, chống xâm nhập, lây nhiễm mã độc của tỉnh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cảnh báo bất thường từ một số cơ quan, đơn vị. Một số máy tính có dấu hiệu kết nối đến các địa chỉ internet nghi vấn, phát sinh lưu lượng truyền dữ liệu bất thường ra bên ngoài, xuất hiện hiện tượng đăng nhập tài khoản từ nhiều địa điểm khác nhau trong thời gian ngắn và một số thiết bị có dấu hiệu bị kiểm soát trái phép.

Các đội tham gia diễn tập an ninh mạng.

Cùng thời điểm, trên nhóm Zalo xuất hiện tệp tin hướng dẫn nghiệp vụ có chứa mã độc được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều cán bộ, công chức đã tải về sử dụng phục vụ công việc. Khi mở tệp tin, máy tính hoạt động chậm bất thường, xuất hiện các cửa sổ lạ, tài khoản Zalo tự động gửi lại tệp tin cho người khác mà người sử dụng không thao tác...

Lực lượng chức năng xác định tệp tin trên có khả năng duy trì quyền truy cập trái phép vào thiết bị đã nhiễm, cho phép đối tượng từ xa theo dõi hoạt động của người sử dụng, thu thập thông tin, đánh cắp dữ liệu và tiếp tục mở rộng phạm vi xâm nhập vào hệ thống của cơ quan, đơn vị.

Các đội tham gia diễn tập an ninh mạng.

Trên cơ sở tình huống giả định, 10 đội thi đã tham gia diễn tập thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết, phân tích và xử lý sự cố theo quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin. Trong đó tập trung vào các nội dung như: truy vết nguồn phát tán, con đường lây lan, sơ đồ lan truyền của mã độc; đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với dữ liệu, nguy cơ lộ lọt thông tin; xây dựng và triển khai phương án ứng cứu sự cố; thực hiện cô lập, loại bỏ mã độc, khôi phục hoạt động của hệ thống...

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải nhất cho đội Sầm Sơn.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội tham gia diễn tập đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, phối hợp xử lý các tình huống theo yêu cầu đề ra. Nhiều đội đã thể hiện kiến thức chuyên môn tốt, khả năng phân tích, xử lý tình huống nhanh nhạy và phối hợp hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trao giải nhì cho các đội.

Ban Tổ chức trao giải ba cho các đội.

Kết thúc cuộc diễn tập, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội đạt thành tích. Trong đó, đội Sầm Sơn đoạt giải nhất; các đội Hạc Thành, Hàm Rồng đoạt giải nhì; các đội Ngọc Trạo, Tây Đô, Mường Xia đoạt giải ba.

Cũng tại cuộc diễn tập, Ban Tổ chức đã tập huấn một số vấn đề, cách thức bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Đức