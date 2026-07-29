Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2026), chiều 29/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ; Di tích lịch sử quốc gia nhà đồng chí Lê Oanh Kiều và nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1930-1936 (phường Đông Sơn).

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ.

Tham gia đoàn có đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền phường Đông Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng...

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền bối cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng bộ tỉnh, các Anh hùng liệt sĩ, những cán bộ, đảng viên đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thắp hương tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thắp hương tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ.

Các địa chỉ đỏ mà đoàn đến dâng hương là những nơi ghi dấu những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, tự do của các thế hệ đi trước.

Đây cũng là những di sản lịch sử quý giá, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thắp hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử quốc gia nhà đồng chí Lê Oanh Kiều.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thắp hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử quốc gia nhà đồng chí Lê Oanh Kiều.

Đoàn dâng hương tưởng niệm tại nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1930-1936.

Trước anh linh các bậc tiền bối cách mạng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Phát huy truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân Thanh Hóa quyết tâm, đồng lòng, chung sức, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026 và những năm tiếp theo; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi thân nhân gia đình đồng chí Lê Oanh Kiều.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi thân nhân gia đình đồng chí Lê Thế Long.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Đông Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để các “địa chỉ đỏ” thực sự trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và các thế hệ hôm nay, góp phần tiếp nối xứng đáng sự nghiệp mà các bậc tiền bối cách mạng đã dày công gây dựng.

Minh Hiếu