Xã Thọ Lập cần triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo động lực tăng trưởng

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Thọ Lập chiều 29/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương cần tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển, tạo giá trị gia tăng và nâng cao đời sống Nhân dân theo phương châm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành linh hoạt của UBND xã, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của các thành phần kinh tế và đồng thuận của Nhân dân, 6 tháng đầu năm 2026 xã Thọ Lập đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Kinh tế, văn hóa, xã hội ổn định và phát triển; quốc phòng - an ninh bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế, khó khăn, vướng mắc của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho rằng, Thọ Lập cần nhận diện những “điểm nghẽn”, tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực để chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển, tạo giá trị gia tăng và nâng cao đời sống Nhân dân theo phương châm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Định hướng cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Đặc biệt, xã cần quan tâm đến kết nối giao thông nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và đảm bảo sự liên kết vùng đồng bộ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị dựa trên dữ liệu; xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch và một chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó phải lấy kết quả, sản phẩm làm thước đo cán bộ.

Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo.

Quốc Hương