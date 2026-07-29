Xã Như Xuân ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Chiều 29/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Như Xuân tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Các đại biểu dự buổi ra mắt mô hình.

Triển khai thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, xã Như Xuân đã xây dựng và hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động thực hiện “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”; bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại phòng tiếp dân đảm bảo khoa học, phù hợp.

Đồng thời, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về xây dựng mô hình; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và xã Như Xuân ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Tại hội nghị, xã Như Xuân đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Ban điều hành xây dựng mô hình; tổ chức ký cam kết thực hiện và làm theo khẩu hiệu “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện” và trao giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh cho các công dân đăng ký các thủ tục này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đại diện lãnh đạo xã Như Xuân trao giấy chứng nhận kết hôn cho công dân địa phương tại lễ ra mắt mô hình.

Việc triển khai mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức xã Như Xuân. Qua đó, hướng tới xây dựng chính quyền thực sự gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiến Đông