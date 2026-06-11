Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Nhóm PV
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Để kịp thời hỗ trợ thí sinh, phụ huynh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Tỉnh đoàn Thanh Hóa huy động 112 đội hình với 2.300 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi.

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Để kịp thời hỗ trợ thí sinh, phụ huynh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Tỉnh đoàn Thanh Hóa huy động 112 đội hình với 2.300 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi.

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

100.000 chai nước uống, 5.000 quạt cầm tay, 5.000 suất ăn nhẹ đã được các đội hình tình nguyện trong toàn tỉnh huy động và trao tận tay thí sinh cùng người nhà.

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đội hình tiếp sức mùa thi của Đoàn Thanh niên xã Cẩm Thủy hỗ trợ nước cho thí sinh trước khi vào phòng thi sáng 11/6.

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đội hình thanh niên tình nguyện xã Triệu Sơn ra quân tiếp sức mùa thi.

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành), các đội hình tình nguyện cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh.

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp nước cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành).

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Lập hỗ trợ đưa thí sinh đến địa điểm thi Trường THPT Thọ Xuân 4.

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Lập hướng dẫn thí sinh vào phòng thi tại địa điểm thi Trường THPT Thọ Xuân 4.

2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Những lời chúc giản dị cùng sự đồng hành của các tình nguyện viên áo xanh đã góp phần tiếp thêm động lực cho các sĩ tử khi bước vào kỳ thi quan trọng; lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Thanh Hóa và góp phần làm nên thành công chung của kỳ thi năm nay.

Nhóm PV

Từ khóa:

#Kỳ thi tốt nghiệp THPT #Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #Tình nguyện #Tiếp sức mùa thi #Phụ huynh #Thí sinh #Đội hình #Hỗ trợ #tham gia #huy động

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nghị quyết số 71-NQ/TW - Chiến lược cốt lõi tạo đột phá về giáo dục và đào tạo (Bài 4): Lớp học không còn là nơi thầy đọc, trò chép

Nghị quyết số 71-NQ/TW - Chiến lược cốt lõi tạo đột phá về giáo dục và đào tạo (Bài 4): Lớp học không còn là nơi thầy đọc, trò chép

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị (NQ 71) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã thổi một luồng gió mới cho các trường học trên địa bàn tỉnh trong việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường chuyển đổi số, đưa...
Công ty Điện lực Thanh Hóa sẵn sàng cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Công ty Điện lực Thanh Hóa sẵn sàng cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Với sự chuẩn bị đồng bộ từ công tác quản lý kỹ thuật, vận hành hệ thống điện đến bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần phục vụ thành...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh