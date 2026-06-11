2.300 tình nguyện viên tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Để kịp thời hỗ trợ thí sinh, phụ huynh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Tỉnh đoàn Thanh Hóa huy động 112 đội hình với 2.300 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi.

100.000 chai nước uống, 5.000 quạt cầm tay, 5.000 suất ăn nhẹ đã được các đội hình tình nguyện trong toàn tỉnh huy động và trao tận tay thí sinh cùng người nhà.

Đội hình tiếp sức mùa thi của Đoàn Thanh niên xã Cẩm Thủy hỗ trợ nước cho thí sinh trước khi vào phòng thi sáng 11/6.

Đội hình thanh niên tình nguyện xã Triệu Sơn ra quân tiếp sức mùa thi.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành), các đội hình tình nguyện cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp nước cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành).

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Lập hỗ trợ đưa thí sinh đến địa điểm thi Trường THPT Thọ Xuân 4.

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Lập hướng dẫn thí sinh vào phòng thi tại địa điểm thi Trường THPT Thọ Xuân 4.

Những lời chúc giản dị cùng sự đồng hành của các tình nguyện viên áo xanh đã góp phần tiếp thêm động lực cho các sĩ tử khi bước vào kỳ thi quan trọng; lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Thanh Hóa và góp phần làm nên thành công chung của kỳ thi năm nay.

Nhóm PV