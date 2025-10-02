19 trường trên địa bàn xã Nông Cống tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ngập lụt

Đến ngày 2/10, toàn xã Nông Cống vẫn còn 19 trường học buộc phải tạm dừng hoạt động học tập do ảnh hưởng của ngập lụt kéo dài sau cơn bão số 10. Đây đã là ngày thứ tư liên tiếp học sinh không thể đến lớp.

Khu vực Trường THCS Minh Thọ bị ngập nước.

Các trường học bị ảnh hưởng gồm cả bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Mực nước tại nhiều điểm trường vẫn còn cao, gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên và cản trở việc di chuyển, đảm bảo an toàn.

Các nhà trường đang tích cực dọn dẹp các khu vực nước rút để sớm đón học sinh quay trở lại trường.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp với nhà trường và phụ huynh để khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất, kiểm tra cơ sở vật chất, sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại khi điều kiện cho phép.

Cơn bão số 10 đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực tỉnh Thanh Hóa, khiến nhiều địa phương, trong đó có xã Nông Cống, chịu thiệt hại nặng nề. Các nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch học bù, đảm bảo chương trình học không bị gián đoạn khi tình hình ổn định trở lại.

Yến Phương