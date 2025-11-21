1.600 gói sinh kế hỗ trợ người dân tái thiết sản xuất sau bão lũ

Ngày 21/11, tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Dân Việt và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Trao sinh kế cho bà con vùng bão - lũ tỉnh Thanh Hóa năm 2025”.

Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Dân Việt trao biểu trưng hỗ trợ 3 tỷ đồng cho lãnh đạo xã Nông Cống hỗ trợ người dân vùng lũ.

Đây là chương trình nhằm tiếp sức cho người nông dân tỉnh Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 và 11 vừa qua, giúp bà con kịp thời khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Đông đảo người dân tham gia chương trình.

Khác với các hoạt động từ thiện thông thường, chương trình tập trung vào việc trao tặng tư liệu sản xuất là gói sinh kế - bao gồm lúa giống và phân bón kết hợp chuyển giao các kỹ thuật canh tác tiên tiến.

Tổng ngân sách thực hiện chương trình lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Chương trình sẽ trao tặng 1.600 suất quà trực tiếp đến 1.600 hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai vừa qua. Mỗi gói hỗ trợ có trị giá 1,7 - 2 triệu đồng, bao gồm trọn bộ vật tư nông nghiệp đủ để canh tác trên diện tích 1.500m2 cho vụ Đông Xuân năm 2025-2026.

Chương trình trao tặng tư liệu sản xuất để người dân tái thiết sản xuất.

Cùng với việc trao tặng vật tư nông nghiệp, điểm nhấn quan trọng của chương trình là chuỗi 4 buổi tập huấn kỹ thuật diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11.

Các chuyên gia từ Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Công ty CP phân bón Bình Điền, Công ty CP Bình Điền Ninh Bình và cán bộ khuyến nông địa phương sẽ trực tiếp hướng dẫn bà con về quy trình canh tác lúa thông minh với giải pháp bón phân cân đối, quản lý dịch hại tổng hợp và xử lý rơm rạ sau thu hoạch giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Hoạt động này nhằm giúp nông dân nâng cao kiến thức để canh tác hiệu quả, tăng năng suất và chất lượng nông sản lâu dài.

Chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của Công ty CP Phân bón Bình Điền cùng sự đồng hành của các đơn vị thành viên.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền chia sẻ: “Thông qua việc trao tặng các gói vật tư nông nghiệp thiết thực và tổ chức tập huấn kỹ thuật, chúng tôi mong muốn bà con không chỉ giảm bớt gánh nặng thiệt hại do thiên tai mà còn có thêm động lực và kiến thức để nhanh chóng bắt tay vào vụ mùa mới với niềm tin vào một mùa màng bội thu”.

Khánh Phương