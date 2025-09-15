Yên Định đưa nghị quyết vào cuộc sống

Yên Định là một trong những xã đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng ủy viên, tổ chức quán triệt nghị quyết, các văn kiện được Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo xã Yên Định kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã, ban xây dựng Đảng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung chương trình đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp chủ yếu mang tính khả thi cao để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội, nhất là các giải pháp thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Đồng thời bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên đánh giá, điều chỉnh kịp thời, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghị quyết đại hội ngay từ ngày đầu, chống tư tưởng nghỉ xả hơi, thụ động, chờ đợi.

Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, UBND xã và ban xây dựng Đảng đã xây dựng chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 để cụ thể hóa các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Hiện nay, chương trình hành động đã được UBND xã, bộ phận tham mưu xây dựng cụ thể, có tiến độ thời gian theo quý, 6 tháng, 1 năm, có tiêu chí đánh giá rõ ràng. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã gắn với nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm cho từng thành viên, tổ chức thực hiện.

Một trong những nội dung quan trọng, nổi bật là tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết công việc, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn... Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là trong thực hiện công vụ gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp người dân tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ số.

Ông Hoàng Trung Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: "Tư duy hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2025-2030 là đổi mới, sát yêu cầu thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lựa chọn đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động toàn khóa và các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Do đó, việc xây dựng chương trình hành động không dừng ở khẩu hiệu, mà phải xây dựng các chương trình có địa chỉ cụ thể, kết quả định lượng được, gắn rõ trách nhiệm với tổ chức, cá nhân".

Dự kiến sau khi ban hành chương trình hành động, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo UBND xã xây dựng các đề án để cụ thể hóa thực hiện 3 khâu đột phá là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp, đặc biệt phát triển hạ tầng chuyển đổi số; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM.

Với khí thế mới, quyết tâm cao, tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Định nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn, là kim chỉ nam định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập.

Bài và ảnh: Minh Trang