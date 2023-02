Thu hút bác sĩ trình độ cao làm việc tại đơn vị y tế công lập: Còn nhiều cái khó

Bác sĩ Nguyễn Huy Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát: Để người dân miền núi có cơ hội được tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng Đối với nhân lực ở tuyến y tế cơ sở hiện nay còn thiếu cả về số lượng, yếu về chất lượng; phân bố chưa hợp lý giữa các khu vực, giữa các tuyến, nhất là thiếu bác sĩ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nhiều trạm y tế chưa có bác sĩ. Không những vậy, số bác sĩ đào tạo hệ liên thông chiếm số lượng lớn. Chính hạn chế này khiến cho chất lượng dịch vụ y tế ở nhiều cơ sở y tế chưa đáp ứng được nhu cầu. Mặc dù tỉnh đã có một số chính sách thu hút cán bộ y tế về địa phương, song những chính sách này chưa thật sự mang lại hiệu quả cao; một số cơ chế, chính sách đối với ngành y tế còn nhiều bất cập, chế độ, chính sách với cán bộ y tế chưa phù hợp, nguồn thu không đủ chi, đặc biệt là nguồn kinh phí chi cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị không có, vì thế sẽ rất khó phát huy hiệu quả cũng như giữ chân các bác sĩ chất lượng cao về công tác. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính nên ngân sách Nhà nước cấp cho bệnh viện giảm gây khó khăn trong cân đối nguồn kinh phí trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ. Ngoài ra nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT bị nợ đọng và bị thu hồi do vượt định mức nhiều làm cho việc cân đối nguồn càng thêm khó khăn... ảnh hưởng đến công tác điều trị tại bệnh viện. Để người dân miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, có cơ hội được tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng, ngành y tế cần thực hiện chế độ luân chuyển bác sĩ để bảo đảm các chuyên khoa thiếu; UBND tỉnh cần có chính sách đặc thù thu hút bác sĩ, bác sĩ có trình độ cao, bác sĩ lâu năm công tác tại vùng sâu, vùng xa; có chính sách đào tạo bác sĩ theo địa chỉ... từ đó nâng cao chất lượng, năng lực khám và điều trị cho bệnh nhân của cơ sở y tế. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Bật Tân, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa: Cần có chính sách đặc thù thu hút bác sĩ, bác sĩ có trình độ cao Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa hiện có 241 viên chức, người lao động, trong đó có 1 tiến sĩ, 9 bác sĩ CKII, 4 thạc sĩ, 18 bác sĩ CKI, 20 bác sĩ... Công tác thu hút nhân lực, đặc biệt là bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi tại bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn. Trong giai đoạn 2017-2020, bệnh viện đã không thu hút được bác sĩ nào về làm việc theo cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc của tỉnh. Trong tổng số 49 bác sĩ hiện có của bệnh viện thì có đến 19 bác sĩ chuyên tu. Nguyên nhân là do đặc thù chuyên khoa, điều kiện làm việc rất vất vả và độc hại, nguy hiểm; mức thu nhập của đội ngũ nhân viên bệnh viện thấp, khó khăn trong bảo đảm đời sống; môi trường làm việc của cán bộ chưa được quan tâm đầu tư, cơ sở hạ tầng xuống cấp... Bên cạnh đó, chính sách thu hút bác sĩ của tỉnh chưa đủ mạnh, chưa thuận lợi (đối tượng đủ điều kiện theo chính sách thu hút nhưng vẫn phải thực hiện tuyển dụng theo đúng quy trình tuyển dụng thông thường), nên chưa thu hút được các bác sĩ. Bệnh viện kiến nghị với tỉnh, ngành y tế có chính sách đặc thù, chế độ đãi ngộ thích hợp để thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là bác sĩ làm đến việc tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa; cấp kinh phí đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng, xây dựng mở rộng bệnh viện và đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế bằng các nguồn kinh phí... Thạc sĩ Đoàn Nam Hưng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế: Nỗ lực lấp “khoảng trống” bác sĩ có trình độ cao Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là khâu then chốt để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Chính vì vậy, ngành y tế Thanh Hóa luôn đặc biệt coi trọng việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ, duy trì thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về công tác; thường xuyên chọn, cử và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến thời điểm này, hệ thống y tế Thanh Hóa có 13 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh; 4 trung tâm tuyến tỉnh; 25 bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố; 27 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và 559 trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc trung tâm y tế với 14.133 công chức, viên chức, trong đó có 3.117 bác sĩ. Để tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cao, các đơn vị y tế đã chủ động xây dựng, thực hiện chính sách thu hút trong tuyển dụng, chính sách ưu đãi trong đào tạo đối với người có trình độ chuyên môn là bác sĩ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh còn thiếu đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao ở một số lĩnh vực, chuyên ngành... Trong khi đó, việc thu hút tuyển dụng bác sĩ ở hầu hết các đơn vị y tế rất khó khăn, đặc biệt là khu vực miền núi và y tế tuyến xã. Tình trạng bác sĩ có trình độ cao xin thôi việc có xu hướng ngày càng gia tăng. Để thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y tế, những năm qua, Sở Y tế đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung một số chính sách đãi ngộ đối với nhân lực y tế để giảm sự chênh lệch về thu nhập giữa các đơn vị, vùng miền. Đồng thời huy động mọi nguồn lực, đầu tư cải thiện cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị hiện đại, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và chuyên sâu... Tuy nhiên trên thực tế, chính sách thu hút hiện nay chưa thực sự hấp dẫn đội ngũ bác sĩ chất lượng cao. Để thực hiện tốt Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, cần tăng cường công tác truyền thông để đưa chính sách tiếp cận được đối tượng thụ hưởng là bác sĩ. Về chính sách, ngoài những nội dung đã được quy định trong nghị quyết thì một yếu tố rất quan trọng là lãnh đạo của các cơ sở y tế phải thực sự thay đổi trong cách lãnh đạo, điều hành, tạo môi trường làm việc thuận lợi để các bác sĩ phát huy hết khả năng của mình. Có cơ hội phát triển bản thân và có thu nhập đảm bảo thì mới đủ sức giữ chân được các bác sĩ tiếp tục công tác và cống hiến.