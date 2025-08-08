Xuyên tối làm căn cước cho trẻ em

Trong những đêm tháng 8 oi nồng, khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cơm tối, thì tại trụ sở Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn vang lên tiếng gõ bàn phím, tiếng hướng dẫn nhẹ nhàng của các cán bộ Công an và cả tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ lần đầu tiên được làm Thẻ căn cước. Đó là âm thanh của sự tận tâm, của tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực: xuyên tối làm căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi...

Mỗi một đứa trẻ có căn cước là mỗi bước đi vững chắc trên con đường hội nhập số, tiếp cận dịch vụ công.

Cứ đều đặn từ 19h mỗi tối, cánh cửa các điểm thu nhận làm Thẻ căn cước tại trụ sở Công an phường Đông Sơn và tại trụ sở Công an xã Đông Hòa (cũ) lại rộng mở đón những trẻ em dưới 14 tuổi đến làm căn cước. Các em sự tò mò, háo hức, còn các bậc phụ huynh lại cảm kích và tin tưởng.

Chị Lê Thị Phương - một phụ huynh đưa hai con đến làm căn cước chia sẻ: “Tôi biết thông tin từ nhà trường và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khu phố, tưởng rằng đến đây sẽ phải xếp hàng dài chờ đợi, nhưng các chú Công an đã hướng dẫn tận tình, chu đáo, mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn và không phải chờ đợi lâu. Chúng tôi rất yên tâm và hài lòng”.

Phía sau sự nhanh gọn, chuyên nghiệp ấy là những hy sinh giờ phút sum vầy bên gia đình để phục vụ cộng đồng. Họ làm không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì một niềm tin sâu sắc - rằng mỗi chiếc Thẻ căn cước chính là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra hành trình công dân đầy đủ cho các em nhỏ.

Vào đợt cao điểm, có ngày Công an phường Đông Sơn thu nhận từ 700 đến 900 hồ sơ cấp Căn cước cho công dân từ 6 tuối đến dưới 14 tuổi.

Trung tá Nguyễn Đăng Tùng, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn chia sẻ: "Từ đầu tháng 8/2025, thực hiện Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận hồ sơ cấp Căn cước; kích hoạt tài khoản định danh điện tử của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Đông Sơn đã phân công, bố trí lực lượng nhanh chóng vào cuộc. Chúng tôi đã tổ chức làm 6 ca để tiếp nhận, phân loại hồ sơ và đặt mục tiêu đến 15/8/2025 sẽ thu nhận hồ sơ căn cước cho trên 7.000 trẻ em dưới 14 tuổi trên địa bàn phường Đông Sơn. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhất là máy móc, trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu, nhưng mọi nguồn lực được huy động: con người, địa điểm thu nhận để người dân không phải đi xa và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm không giới hạn".

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, trung bình mỗi ca tối, Công an phường tiếp nhận từ 700 đến 900 hồ sơ, chưa kể hàng trăm lượt công dân đến tìm hiểu thông tin và được tư vấn. Tất cả được thực hiện một cách trật tự, bài bản và đầy nhân văn, không để xảy ra tình trạng ùn ứ hay công dân phải chờ đợi quá lâu.

Tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ nơi đây được gói gọn trong một câu khẩu hiệu giản dị mà sâu sắc: “Làm hết việc, không làm hết giờ”. Không ai đếm số giờ làm thêm; không ai than phiền về thời tiết nóng bức hay thiếu ngủ. Với họ, sự hài lòng của Nhân dân là phần thưởng lớn nhất.

Thiếu tá Hoàng Đức Anh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Đông Sơn chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là trách nhiệm, là tình cảm đối với thế hệ tương lai. Mỗi một đứa trẻ có căn cước là mỗi bước đi vững chắc trên con đường hội nhập số, tiếp cận dịch vụ công”.

Không chỉ dựa vào nỗ lực con người, Công an phường Đông Sơn còn chủ động ứng dụng công nghệ vào quá trình tiếp nhận hồ sơ. Đối với các gia đình hiểu biết công nghệ, cán bộ Công an phường đã hướng dẫn chi tiết cách đăng ký cấp thẻ căn cước qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Với những người không rành công nghệ, hệ thống giấy hẹn thông minh được triển khai: công dân đến lấy số từ sáng, buổi tối chỉ cần quay lại theo giờ hẹn và được loa trên hệ thống truyền thanh của khu phố là được tiếp nhận nhanh chóng. Nhờ vậy, hàng trăm lượt công dân mỗi tối không còn cảnh chen lấn, chờ đợi. Không gian làm việc trở nên chuyên nghiệp, văn minh và gần gũi.

Chiến dịch này không phải của riêng ngành Công an, mà là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các ban ngành, đoàn thể, nhà trường và tổ dân phố trên địa bàn.Các trường học từ Mầm non đến Trung học cơ sở đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động phụ huynh đưa con em đi làm căn cước. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, nhóm Zalo tổ dân phố cũng được huy động tối đa.

Chính nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ này, tính đến ngày 8/8, Công an phường Đông Sơn đã thu nhận hơn 2.500 hồ sơ cấp căn cước cho trẻ em, trong đó có 1.200 hồ sơ cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi; 800 hồ sơ cho công dân từ 6 - 14 tuổi và hơn 500 hồ sơ cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên - một con số ấn tượng, phản ánh sự vào cuộc quyết liệt và đầy trách nhiệm của lực lượng Công an phường Đông Sơn.

Nhiều người từng nghĩ rằng cấp Căn cước cho trẻ nhỏ là việc chưa cần thiết. Nhưng khi Luật Căn cước mới có hiệu lực từ 1/7, mọi người dần nhận ra đây là hành động mở ra tương lai cho thế hệ trẻ: tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, ngân hàng, du lịch, và cả các tiện ích công trong xã hội số.

Đặc biệt, với việc tích hợp tài khoản định danh điện tử, mỗi chiếc thẻ không còn chỉ là một “giấy tờ tùy thân” mà là một “hộ chiếu số” giúp trẻ em thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ công, khai sinh, bảo hiểm, và sau này là thi cử, học bổng, các chính sách xã hội...

Chiến dịch cao điểm rồi sẽ khép lại. Những đêm làm việc xuyên giờ, những ca trực kéo dài, những gói mì vội vàng, những ly nước uống cạn bên bàn làm việc... sẽ trở thành kỷ niệm. Nhưng điều còn đọng lại mãi chính là sự tin yêu của Nhân dân, là những ánh mắt biết ơn của cha mẹ, là những nụ cười trong veo của trẻ thơ khi cầm trong tay chiếc thẻ đầu đời.

Không cần lời tán dương, không cần ánh hào quang, những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn vẫn lặng lẽ cống hiến. Bởi họ hiểu: Sự bình yên và tiện ích của mỗi người dân là thành quả lớn nhất mà họ gặt hái được từ những việc làm vì dân.

Mai Hà (CTV)