Ra mắt 4 mô hình kinh tế Tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý

Ngày 12/1, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo ra mắt 4 mô hình kinh tế Tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý tại các xã Thiệu Tiến, Yên Định và phường Bỉm Sơn.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã Yên Định dự lễ ra mắt.

Theo đó, 4 mô hình vừa được ra mắt gồm 2 THT chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ tham gia quản lý xã Thiệu Tiến và phường Bỉm Sơn; 2 THT trồng rau do phụ nữ tham gia quản lý xã Yên Định và phường Bỉm Sơn. Mỗi THT có 20 thành viên tham gia.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã Yên Định trao vật tư cho THT trồng rau do phụ nữ tham gia quản lý ở xã Yên Định.

Đây là các mô hình được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo xây dựng theo chuỗi giá trị sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm và cũng là hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã Thiệu Tiến trao gà giống, thức ăn cho THT chăn nuôi của xã.

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành viên các THT giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và thức ăn chăn nuôi; đồng thời tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho các thành viên. Tổng trị giá hỗ trợ 4 mô hình THT gần 430 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và phường Bỉm Sơn trao gà giống cho THT chăn nuôi.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Phường Bỉm Sơn trao giống, vật tư cho THT trồng rau của phường.

Trong đó, các thành viên THT chăn nuôi được hỗ trợ 8.000 con gà giống và 6.000kg thức ăn hỗn hợp; thành viên THT trồng rau được nhận gần 1.000 gói hạt giống rau các loại và 7.000kg phân bón.

Các thành viên THT trồng rau nhận hỗ trợ phân bón.

Thành viên các THT góp thêm quỹ hoạt động và cam kết duy trì tốt mô hình, đạt hiệu quả; tiếp tục nhân giống cây, con từ những hỗ trợ ban đầu để từng bước phát triển THT lên hợp tác xã, hướng đến phát triển bền vững, mang lại thu nhập cao cho các thành viên.

Các thành viên THT chăn nuôi nhận gà giống.

Việc ra mắt các THT và hỗ trợ kích cầu sẽ giúp thành viên các THT có thêm điều kiện duy trì, phát triển và mở rộng sản xuất. Qua đó, tăng cường sự gắn kết hội viên, phụ nữ với tổ chức Hội Phụ nữ, đồng thời khẳng định vai trò của Hội trong đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Lê Hà