Địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức thi tài năng nhạc cụ cho học sinh

Sáng 12/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi tài năng riêng về nhạc cụ dành cho học sinh quy mô cấp tỉnh, thành phố được tổ chức.

Tiết mục guitar bass của học sinh Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. (Ảnh: Sở GD-ĐT Hà Nội)

Trước đó, chương trình đã được ngành giáo dục Thủ đô khởi động từ tháng 10/2025, qua các vòng cấp trường, phường/xã, cụm trường, với sự tham gia của 161 tiết mục đến từ học sinh toàn cấp phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố, đại diện cho hàng nghìn học sinh yêu âm nhạc Thủ đô.

Chương trình nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực thẩm mỹ, kỹ năng biểu cảm nghệ thuật cho học sinh; từng bước khuyến khích mỗi học sinh làm quen và sử dụng thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với sở thích và lứa tuổi.

Liên hoan cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh phát triển năng khiếu âm nhạc, hình thành thói quen rèn luyện và biểu diễn nhạc cụ, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, biết yêu cái đẹp, góp phần xây dựng thế hệ học sinh Thủ đô thanh lịch, văn minh và trường học hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản nhấn mạnh giáo dục không dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn là quá trình bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, năng khiếu và đời sống tinh thần cho học sinh phát triển toàn diện theo tinh thần của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phát phát triển giáo dục và đào tạo. Những hoạt động như Liên hoan tài năng nhạc cụ chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, đầu tư của ngành giáo dục Thủ đô đối với công tác giáo dục văn-thể-mỹ nói chung và bộ môn Âm nhạc nói riêng...

“Thời gian tới, lãnh đạo các nhà trường và các cơ sở giáo dục cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các hoạt động âm nhạc, tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt, tập luyện và biểu diễn thường xuyên tại trường; qua đó, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục Thủ đô,” ông Phạm Quốc Toản nhấn mạnh.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, liên hoan diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 14/1. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào chiều 16/1./.

Theo TTXVN