Xúc động Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề”

Được giàn dựng công phu, bài bản, với sự kết hợp của nghệ thuật sân khấu hóa và phần giao lưu, tọa đàm trực tiếp giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh Thanh Hóa, Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề” đã tạo ấn tượng sâu sắc và giàu cảm xúc.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), tối 2/7, Công an tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề”.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Đại biểu dự chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng An ninh Thanh Hóa.

Cách đây 80 năm, ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 năm 1945, ngày 12/7/1946 lực lượng An ninh Nhân dân ra đời, gánh trên vai sứ mệnh thiêng liêng đấu tranh với các thế lực phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ Nhân dân. Trong hành trình 80 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực, mưu trí, dũng cảm, viết nên những chiến công vẻ vang, góp phần làm nên thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn bình yên của Tổ quốc.

Hoạt cảnh sân khấu hóa về chiến công vẻ vang của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Lợi.

Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề” được bố cục thành 3 phần nội dung: Bản hùng ca thầm lặng; Mặt trận không biên giới và Dáng hình bình yên.

Bằng việc kết hợp nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, các video clip được dàn dựng công phu, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh Nhân dân Công an tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ. Đồng thời nhận diện các thách thức an ninh phi truyền thống. Từ đó khẳng định ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của lực lượng An ninh Nhân dân trên mọi trận tuyến để bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Đại tá Tống Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu giao lưu tại chương trình.

Đặc biệt, trong chương trình, đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đã được nghe Đại tá Tống Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu đầy cam go với các tổ chức gián điệp, phản động trong qua khứ; là lời quyết tâm viết tiếp truyền thống của lực lượng An ninh Thanh Hóa trong giai đoạn mới từ Thượng tá Lê Duy Dũng, Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh.

Đại biểu dự chương trình.

Chương trình giao lưu còn là những chia sẻ của Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ và Đại tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) về thách thức, khó khăn trong giai đoạn hiện nay, cũng như tinh thần quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia giao lưu tại chương trình.

Đáng chú ý, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tham gia chương trình giao lưu và khẳng định: Dù trong hoàn cảnh nào, thách thức, khó khăn nào, lực lượng An ninh Thanh Hóa cũng luôn nêu cao tinh thần tận tụy, đảm bảo tính chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, sẵn sàng “vì Tổ quốc hi sinh, vì Nhân dân phục vụ”, nỗ lực, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm tiếp bước cha anh, giữ trọn lời thề với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

Quang cảnh chương trình.

Với những câu chuyện xúc động, cùng nghệ thuật sân khấu hóa hấp dẫn, Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề” không chỉ khẳng định truyền thống vẻ vang được viết nên bằng trí tuệ, lòng quả cảm và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Nhân dân, mà còn là những câu chuyện cảm động về những con người đã và đang lặng lẽ giữ bình yên cho Tổ quốc hôm nay.

Chương trình giao lưu được kết thúc bằng tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Và trong hành trình ấy, dẫu nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, gian khổ, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, cùng sự ủng hộ của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ An ninh Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đỗ Đức