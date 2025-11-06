Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Campuchia mùa khô 2025-2026

Sáng 6/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân nhân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, đưa về nước, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Thiếu tướng Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7, thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa nghĩa trang Đồi 82. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, kính cẩn tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 (tỉnh Tây Ninh).

Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết, thực hiện Quyết định số 2172/QĐ-QK ngày 8/10/2025 của Tư lệnh Quân khu về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, các Đội K của Quân khu 7 khẩn trương triển khai thủ tục liên quan, làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia.

Đến nay, cán bộ, chiến sỹ các Đội K sẵn sàng và đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia. Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh đã trao đổi, thống nhất với các Ban Chuyên trách các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia trong phối hợp bảo vệ, dẫn đường và hỗ trợ các Đội K của Quân khu.

Qua khảo sát thông tin từ nhiều nguồn, tổng số mộ liệt sỹ dự kiến tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026) là 825 mộ ở 10 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

Trong đó, Đội K70 (thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh) gồm 40 đồng chí sẽ khảo sát, tìm kiếm 95 mộ liệt sỹ ở các tỉnh Kampong Cham và Tboung Khmum; Đội K71 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) gồm 50 đồng chí khảo sát, tìm kiếm 172 mộ liệt sỹ ở các tỉnh Seam Reap, Banteay Meanchey và Otdar Meanchey.

Đội K72 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) gồm 50 đồng chí sẽ khảo sát, tìm kiếm 482 mộ liệt sỹ ở các tỉnh Kratie và Kampong Thom. Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) gồm 45 đồng chí sẽ khảo sát, tìm kiếm 76 mộ liệt sỹ tại các tỉnh Prey Veng, Battambang và Pailin.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 yêu cầu, các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập liệt sỹ.

Các đội K cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, rà soát kỹ từng khu vực, xử lý thông tin chính xác, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc quy tập các khu vực có thông tin mộ liệt sỹ và tiếp tục triển khai cho đến khi không còn nguồn tin mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị liên quan chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác phối hợp; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là nhà chùa, chủ đất và người dân từng tham gia phối hợp chiến đấu, cung cấp thêm thông tin về nơi an táng liệt sỹ.

Các đội tuân thủ nghiêm pháp luật Campuchia, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và dân vận, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Lãnh đạo Quân khu nhấn mạnh việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm sức khỏe và chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73 cho biết, mỗi di vật được trở về từ lòng đất là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần vơi bớt nỗi đau thương, mất mát của thân nhân các anh hùng liệt sỹ, tiếp thêm niềm tự hào và sức mạnh cho các thế hệ hôm nay.

Với tình cảm và lòng tri ân sâu sắc, các Đội K nguyện đem hết tinh thần, trách nhiệm, bằng mệnh lệnh từ trái tim, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Tại buổi lễ, Quân khu 7 trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc 4 đội K70, K71, K72, K73 vì thành tích xuất sắc trong giai đoạn XXIV (mùa khô 2024-2025). Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và chính quyền địa phương đã trao quà, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sỹ trước khi lên đường.

Ngay sau lễ, đông đảo đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai đã tiễn các đội K70, K71, K72, K73 qua Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện các Ban Chuyên trách và nhân dân các tỉnh bạn cũng có mặt đón, tiếp nhận các đội công tác nhận nhiệm vụ tại Campuchia./.

Theo TTXVN