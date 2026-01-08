Lan tỏa nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong lực lượng vũ trang tỉnh

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực sát với yêu cầu nhiệm vụ ở từng địa bàn, từng đơn vị. Các phong trào, mô hình hướng về cơ sở dần đi vào thực chất, giúp đổi mới cách làm, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, LLVT tỉnh góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý tham gia giúp Nhân dân bản Co Cài làm cầu và đường bê tông vào nhà văn hóa bản.

Bám sát chỉ đạo của Quân khu 4 và Tỉnh ủy, LLVT tỉnh Thanh Hóa xác định rõ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, từng địa phương. Trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật; đồng thời chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Từ định hướng đúng và cách làm linh hoạt, nhiều mô hình, phong trào thi đua của LLVT tỉnh được hình thành và duy trì hiệu quả. Ở mỗi đơn vị, các nội dung đều được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, chỉ tiêu rõ ràng, gắn trách nhiệm của tổ chức đảng với từng cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, hoạt động của lực lượng vừa thiết thực với cơ sở, vừa tạo động lực để tập thể chủ động, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiêu biểu là Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn chú trọng triển khai nhiệm vụ theo hướng thực chất, hiệu quả. Các chỉ tiêu “Một tập trung, ba khâu đột phá” và phong trào “5 tốt” được cụ thể hóa sát với nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Phòng duy trì nghiêm chế độ dự trữ vật chất hậu cần; thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch bảo đảm cho các nhiệm vụ A, A3, A4 và kế hoạch hậu cần năm đầu chiến tranh; chủ động điều chỉnh phương án chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hệ thống kế hoạch phục vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn theo đúng quy định. Cùng với đó, đơn vị hướng dẫn, theo dõi nội dung hậu cần trong diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống bão lụt; gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các phong trào như “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ.

Từ những việc làm cụ thể trong bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, tinh thần vì cộng đồng dần lan tỏa trong toàn lực lượng. Các đơn vị không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn, nhất là tại những địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

Nhiều phong trào, chương trình đã trở thành điểm nhấn, tiếp tục củng cố “thế trận lòng dân” trên địa bàn tỉnh. Đó là các phong trào “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”, “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Mỗi hoạt động đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của Nhân dân, mang lại những thay đổi cụ thể ở cơ sở.

Riêng năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia theo dõi xây dựng 500 nhà Đại đoàn kết do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng tỉnh Thanh Hóa; phối hợp xây dựng 9 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ xây dựng 5 nhà đồng đội. Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, LLVT tỉnh quyên góp được hơn 1,3 tỷ đồng, góp phần sẻ chia khó khăn với gia đình chính sách và hộ nghèo.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh huy động hơn 41.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ di dời 7.527 hộ dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Các đơn vị còn tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận với 490 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường và nhiều phần việc thiết thực khác.

Một điểm nhấn nổi bật là việc triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận nuôi, hỗ trợ 128 học sinh (trong đó có 8 em người Mông), với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là sự đồng hành về tinh thần, giúp các em thêm động lực vượt khó vươn lên học tập.

Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, thu được hơn 110 đơn vị máu, kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh. Đơn vị đã rà soát, đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân khu 4 và 80 năm thành lập LLVT tỉnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đối với Nhân dân. Chúng tôi xác định, càng gần dân, hiểu dân và vì dân phục vụ thì thế trận lòng dân càng được củng cố. Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo công tác an sinh..., góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc”.

Bài và ảnh: Xuân Minh