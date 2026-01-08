Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2025

Sáng 8/1, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2025. Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Vũ Mạnh Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh, chỉ huy các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2025 của Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

Chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có bước chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, đề xuất biện pháp khắc phục; đồng thời đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tham mưu năm 2026.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2026 của các cấp để tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, sát thực tế; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và các hoạt động của bộ đội; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ngọc Lê (CTV)