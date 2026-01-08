Đảng ủy xã Mường Lát tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2025

Chiều 08/01, Đảng ủy xã Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QPAN) năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo xã Mường Lát tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QPAN năm 2025.

Năm 2025, công tác tuyên truyền, giáo dục QPAN trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 100% khu dân cư và cơ sở giáo dục. Các mô hình “Kết nối Zalo - bảo đảm ANTT”, “Tiết học biên cương” được duy trì hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc. Trong năm, xã xét duyệt, công nhận 14/15 khu dân cư, cơ quan, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, đạt 93,3%; duy trì hiệu quả 4 mô hình tự quản về ANTT. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Năm 2025, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 13 thanh niên nhập ngũ, bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, công tác hậu phương quân đội, chính sách người có công được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Lãnh đạo xã Mường Lát tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác QPAN năm 2025.

Năm 2026, Đảng ủy xã Mường Lát tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QPAN; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Mường Lát đã quyết định khen thưởng cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QPAN năm 2025.

Hồ Thủy (CTV)