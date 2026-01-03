Ngày hội đoàn kết quân dân nơi biên cương

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và sự tri ân của lực lượng biên phòng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Tiếp nối thành công của những chương trình trước, năm 2026 chương trình tiếp tục làm sâu sắc thêm hình ảnh bộ đội biên phòng (BĐBP) chăm lo cho Nhân dân mỗi độ tết đến, xuân về.

Các hoạt động trao tặng quà tại chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Trong không khí tươi vui, phấn khởi, bà con dân bản trên địa bàn các xã biên giới lại tụ hội về sân các đồn biên phòng để cùng với BĐBP, cán bộ, đoàn thể địa phương chung vui ngày hội đón chào xuân mới. "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, tinh thần đó một lần nữa được tô thắm thêm với các hoạt động từ xuân biên phòng. Xuyên suốt chương trình là chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho Nhân dân; hoạt động văn hóa, văn nghệ; tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, các cháu học sinh; tổ chức giao lưu thể thao, các trò chơi dân gian; gói bánh chưng và liên hoan ăn tết cùng Nhân dân. Tại mảnh đất biên cương diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, quân và dân lại tay trong tay hát vang những bài ca kết đoàn, nhảy sạp hòa theo tiếng nhạc rộn ràng, náo nức, tạo không khí ngày xuân vui tươi đầm ấm; động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP yên tâm trực tết với tinh thần “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Thượng tá Lê Văn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu cho biết: "Năm 2026, đơn vị được Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chọn để tổ chức làm điểm chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. Theo chương trình, đơn vị sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; trao học bổng; quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo không gian vui xuân cho đồng bào các dân tộc".

Vui xuân đón tết nhưng không quên nhiệm vụ, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm nay cũng là dịp để các đồn biên phòng lồng ghép tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022); các chính sách của Nhà nước về công tác biên phòng; trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng... Các đồn còn tổ chức cho Nhân dân ký cam kết tích cực cùng BĐBP tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và các phong trào bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với đồng bào các dân tộc nơi biên cương của Tổ quốc đã sát cánh cùng lực lượng BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Những năm qua, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã huy động được sự tham gia, chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá quà tặng gần 2,5 tỷ đồng đã được trao cho Nhân dân khu vực biên giới, trong đó bao gồm cả các lực lượng bảo vệ biên giới và học sinh nước bạn Lào.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: "Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của BĐBP tỉnh, nhằm giúp người dân các xã biên giới có cái tết ấm áp, đầy đủ, vui tươi; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương. Chúng tôi sẽ thăm, tặng quà, động viên bà con Nhân dân, đối tượng chính sách, đối tượng khó khăn... với tinh thần để mọi người đều có một cái tết vui vẻ, mạnh khỏe và đầm ấm".

Xuân về, người người, nhà nhà đoàn tụ, quây quần bên người thân, đầm ấm bên mâm cơm gia đình. Với người chiến sĩ biên phòng, họ đón xuân cùng đồng đội, vui cùng niềm vui của Nhân dân, đón thời khắc giao thừa nơi vọng gác, trên những cung đường tuần tra,... để mùa xuân nơi biên giới, mùa xuân dân tộc mãi trường tồn.

Bài và ảnh: Hoàng Lan