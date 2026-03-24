Xử phạt vi phạm trường hợp điều khiển phương tiện vượt xe trái quy định tại khu vực nguy hiểm

Quốc Hương và CTV
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường, đồng thời thực hiện hành vi vượt xe trái quy định tại khu vực nguy hiểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính đối với Lưu Văn Lượng.

Trước đó, ngày 22/3/2026, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe ô tô chở rác ngang nhiên vượt xe trên đường hai chiều tại Km18, Quốc lộ 217. Đây là khu vực đỉnh dốc, đoạn đường cong có tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, rất may xe đi ngược chiều đã kịp thời dừng lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm phương tiện và người điều khiển. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác định phương tiện vi phạm là xe ô tô chở rác biển kiểm soát 36C - 515.35 do Lưu Văn Lượng, sinh năm 1992, trú tại xã Vĩnh Lộc điều khiển. Quá trình làm việc, người điều khiển phương tiện đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu xác minh và quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường; vượt xe trong trường hợp không được vượt (vượt xe trên đỉnh dốc, đường cong, tầm nhìn hạn chế). Đồng thời, áp dụng biện pháp tạm giữ Giấy phép lái xe theo quy định.

