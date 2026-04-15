Xử phạt nặng lái xe, chủ xe ô tô vi phạm biển số và lỗi vượt xe

Thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ngày 14/4/2026, qua tiếp nhận phản ánh của quần chúng Nhân dân và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và người điều khiển xe ô tô 7 chỗ có hành vi gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký xe, đồng thời vi phạm quy định về vượt xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M.

Kết quả xác minh, vào hồi 17 giờ 07 phút ngày 5/4/2026, phương tiện này lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn gần nút giao Hạc Thành - Phan Bội Châu. Quá trình tham gia giao thông, người điều khiển là anh T.T.M (sinh năm 1992, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) đã thực hiện hành vi vượt xe không đúng quy định. Đáng chú ý, phương tiện này được anh M mượn của chị L.T.T (sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành) nhưng lại gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M về các lỗi: điều khiển xe gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký và vượt xe trong trường hợp không được vượt, tổng mức xử phạt đề xuất 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe. Đối với chị T là chủ phương tiện, bị xử phạt 23 triệu đồng do giao xe cho người tham gia giao thông khi gắn biển số không đúng quy định.

Quốc Hương