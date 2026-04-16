Xử phạt đối tượng chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an

Đình Hợp (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/4/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.H.A (trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Đối tượng Đ.H.A làm việc tại cơ quan Công an.

Làm việc tại cơ quan Công an, Đ.H.A khai nhận: Do thiếu tiền tiêu sài nên đã vay tiền của khoảng 20 ứng dụng trên mạng với tổng số tiền nợ 20 triệu đồng. Đến hạn, không có khả năng trả nợ nên Đ.H.A liên tục bị các đối tượng đòi nợ gọi điện thoại gây áp lực.

Thay vì tìm cách giải quyết nợ theo quy định của pháp luật, Đ.H.A lại tìm cách “né” nợ bằng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi, nhằm mục đích đẩy toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hậu quả của hành vi này đã khiến hệ thống đường dây nóng của Công an tỉnh bị nhiễu loạn bởi hàng loạt cuộc gọi không liên quan. Điều này trực tiếp gây tắc nghẽn việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; cản trở công tác xử lý các tình huống khẩn cấp, cần sự giúp đỡ thực sự của quần chúng nhân dân; ảnh hưởng đến hiệu quả công tác trực ban và tinh thần phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an.

Theo quy định của pháp luật, hành vi của Đ.H.A đã vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân về những cuộc gọi của mình, không lợi dụng để gây rối hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ học sinh trước tội phạm và tệ nạn xã hội

Bảo vệ học sinh trước tội phạm và tệ nạn xã hội

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh chóng, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng đang có xu hướng gia tăng và “trẻ hóa”, tác động trực tiếp đến học sinh - lứa tuổi đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Trước thực tế đó, việc chủ động trang...
Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5

Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4-01/5 năm 2026.
