Xử lý trường hợp sử dụng facebook livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân, cung cấp thông tin sai sự thật

Thông tin từ Công an xã Trung Hạ cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị S. sinh năm 1981 trú tại Bản Din, xã Trung Hạ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Bà Phạm Thị S làm việc tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 18/3/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trung Hạ phát hiện bà Phạm Thị S. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để phát trực tiếp, đăng tải nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân liên quan đến UBND xã Trung Hạ.

Buổi livestream đã thu hút nhiều người theo dõi, chia sẻ và có nhiều bình luận nội dung không chuẩn mực, không đúng thực tế... tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại cơ quan Công an, bà S. thừa nhận hành vi của mình là vi phạm và tự giác gỡ bỏ toàn bộ video, bài viết, livestream có nội dung vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội; đồng thời đăng tải các nội dung đính chính thông tin nhằm khắc phục hậu quả và cam kết không tái phạm.

Quốc Hương