Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Xử lý trường hợp sử dụng facebook livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân, cung cấp thông tin sai sự thật

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an xã Trung Hạ cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị S. sinh năm 1981 trú tại Bản Din, xã Trung Hạ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Bà Phạm Thị S làm việc tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 18/3/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trung Hạ phát hiện bà Phạm Thị S. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để phát trực tiếp, đăng tải nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân liên quan đến UBND xã Trung Hạ.

Buổi livestream đã thu hút nhiều người theo dõi, chia sẻ và có nhiều bình luận nội dung không chuẩn mực, không đúng thực tế... tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại cơ quan Công an, bà S. thừa nhận hành vi của mình là vi phạm và tự giác gỡ bỏ toàn bộ video, bài viết, livestream có nội dung vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội; đồng thời đăng tải các nội dung đính chính thông tin nhằm khắc phục hậu quả và cam kết không tái phạm.

Từ khóa:

#xã Trung Hạ #Thông tin sai sự thật #Xúc phạm #Livestream #cá nhân #Vi phạm #cung cấp #Phát ngôn #Hành vi #Uy tín

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ học sinh trước tội phạm và tệ nạn xã hội

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh chóng, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng đang có xu hướng gia tăng và "trẻ hóa", tác động trực tiếp đến học sinh - lứa tuổi đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Trước thực tế đó, việc chủ động trang...
Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4-01/5 năm 2026.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh