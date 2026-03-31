Xử lý thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông từ clip trên mạng xã hội

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an đã phát hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thiếu niên điều khiển xe máy điện vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo đó, khoảng 17 giờ 00 phút ngày 23/3/2026, trên tuyến đường liên xã Biện Thượng (đoạn từ cầu Hoành đến Quốc lộ 217), một nam thiếu niên điều khiển xe máy điện chở theo một người phía sau, không đội mũ bảo hiểm và buông cả hai tay khi đang điều khiển phương tiện. Hành vi này được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an xã Biện Thượng nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là H.Đ.H, sinh năm 2012, trú tại xã Biện Thượng.

Qua làm việc, lực lượng Công an xác định, H.Đ.H đã có các hành vi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy điện; buông cả hai tay khi đang điều khiển phương tiện; chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để giáo dục, răn đe.

#Xã Biện Thượng #trật tự an toàn giao thông #Thiếu niên #Xe máy điện #Lực lượng công an #Mạng xã hội #Không đội mũ bảo hiểm #Quy định #Cảnh sát giao thông #Xử lý

