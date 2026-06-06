Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2025

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 179/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, nhằm tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc thi hành Luật.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, tập trung vào nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; Xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi kế hoạch về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy) trước ngày 15/6/2026 và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng năm (trước ngày 15/11) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định. Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy) để tổng hợp, hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)