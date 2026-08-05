Phát hiện 2 cơ sở vi phạm quy định về sử dụng phụ gia trong chế biến sản phẩm dạng mắm

Trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm tại phường Tĩnh Gia, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng đối tượng trong chế biến sản phẩm dạng mắm. Toàn bộ phụ gia và sản phẩm vi phạm đã được niêm phong để xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong số thực phẩm vi phạm.

Thực hiện Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kiểm tra an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026, ngày 4/8, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Tĩnh Gia tiến hành kiểm tra một số cơ sở chế biến nước mắm và sản phẩm dạng mắm trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện hộ kinh doanh Trung Nhân ở tổ dân phố Thượng Hải và hộ kinh doanh Trịnh Thị Nga ở tổ dân phố Xuân Tiến, phường Tĩnh Gia có hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng nhưng không đúng đối tượng thực phẩm.

Cụ thể, các cơ sở đã sử dụng phẩm màu Erythrosine (E127) và chất tạo ngọt Sodium Cyclamate trong quá trình chế biến sản phẩm dạng mắm.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong số phụ gia và 700kg mắm tôm; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.

Các chất phụ gia sử dụng không đúng đối tượng thực phẩm.

Đại diện Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa cho biết, việc tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường, mà còn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc sử dụng phụ gia thực phẩm đúng quy định; qua đó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 1/2/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, các hành vi vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, chế biến thực phẩm có thể bị xử phạt từ 10 đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Trường hợp sử dụng phụ gia cấm hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng đối với lô hàng có giá trị trên 10 triệu đồng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Thanh Tâm