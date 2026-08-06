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Hàng trăm sản phẩm cánh gà, que cay... không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

Thanh Thảo
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(Baothanhhoa.vn) - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh tạp hóa K.T do ông N.T.T làm chủ, tại số 19/198 đường Lê Lai, phường Hạc Thành về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và bảo quản thực phẩm không đúng điều kiện theo quy định.

Hàng trăm sản phẩm cánh gà, que cay... không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh tạp hóa K.T do ông N.T.T làm chủ, tại số 19/198 đường Lê Lai, phường Hạc Thành về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và bảo quản thực phẩm không đúng điều kiện theo quy định.

Hàng trăm sản phẩm cánh gà, que cay... không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hóa tại hộ kinh doanh tạp hóa K.T.

Trước đó, ngày 3/8/2026, qua kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh tạp hóa K.T, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 675 sản phẩm thực phẩm các loại như bim bim, cánh gà, que cay... với tổng giá trị hàng hóa niêm yết trên 10 triệu đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 675 sản phẩm nêu trên.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện sản phẩm sữa chua Vinamilk được bảo quản không đúng điều kiện theo hướng dẫn ghi trên nhãn của nhà sản xuất.

Hàng trăm sản phẩm cánh gà, que cay... không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

Toàn bộ 675 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc bị thu giữ, tiêu hủy theo đúng quy định.

Triển khai tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm năm 2026, Đội QLTT số 1 đang tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động thu thập thông tin, nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thanh Thảo

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