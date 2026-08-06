“Lá chắn thép” bảo vệ bình yên trên không gian mạng

Với những giải pháp đồng bộ từ nâng cao năng lực nghiệp vụ, đổi mới phương thức tuyên truyền đến xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trên không gian mạng, lực lượng công an trong tỉnh đang từng bước tạo dựng “lá chắn thép” vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân trong kỷ nguyên số.

Công an xã Lưu Vệ xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Thời gian qua, Công an xã Nga Sơn đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm. Công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân nâng cao ý thức cảnh giác với loại tội phạm này. Hình thức tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, trên hệ thống loa truyền thanh, sân khấu hóa, kết hợp tuyên truyền pháp luật với biểu diễn văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; xây dựng video tuyên truyền các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên cập nhật trên các trang thông tin điện tử chính thống danh sách các ứng dụng, trang web có nội dung xấu, độc để người dân biết và chủ động phòng ngừa. Song song với giải pháp phòng ngừa, Công an xã Nga Sơn đã chủ động nắm bắt tình hình trên không gian mạng, phát hiện, đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm của đối tượng để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác kiểm tra, xác minh, Công an xã Nga Sơn đã xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng; làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu cam kết đối với 15 trường hợp có hành vi bình luận tại các bài viết thuộc hệ thống Thời Báo...

Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, không để tội phạm lừa đảo lợi dụng sơ hở, nhẹ dạ cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản, Công an phường Hạc Thành đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội zalo, facebook...

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an phường Hạc Thành, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về mở cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo, đơn vị đã tập trung vào công tác quản lý địa bàn, phát hiện, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương để tổ chức tuyên truyền, cảnh báo. Trong đó, tuyên truyền bằng cách phát tờ rơi ở những nơi công cộng, tuyên truyền trên nền tảng số, ở các hội nghị...

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, chỉ đạo công an các phòng nghiệp vụ, địa phương chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây, cá nhân lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội. Đồng thời, củng cố chắc chắn hồ sơ, khởi tố các vụ việc có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Ngoài ra, lực lượng công an còn chú trọng sử dụng các trang mạng xã hội trên các ứng dụng facebook, zalo để tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tín dụng đen; đưa thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng có nhiều thông tin tăng cường hướng dẫn người dân cách phòng, chống, nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng. Nhờ đó, nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân về chấp hành pháp luật và phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm đã được nâng lên rõ rệt. Quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an trong tỉnh đã ngăn chặn kịp thời gần 100 vụ lừa đảo; phát hiện hàng trăm trường hợp lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật.

Trước xu thế các ứng dụng mạng xã hội, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ cao bị các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo người dân về các phương thức, thủ đoạn và kỹ năng nhận biết phòng ngừa của tội phạm trên không gian mạng; đồng thời triển khai các giải pháp để đấu tranh, xử lý nghiêm loại tội phạm này.

Bài và ảnh: Quốc Hương