Xu hướng chủ động chăm sóc sức khỏe

Sự gia tăng nhanh và trẻ hóa của các bệnh không lây nhiễm đang trở thành thách thức lớn đối với hệ thống y tế và chất lượng dân số. Trong bối cảnh đó, chăm sóc sức khỏe không chỉ là câu chuyện của ngành y tế, mà nhiều người dân đã và đang dần chuyển từ tư duy phòng ngừa sang chủ động quản lý sức khỏe. Đây là một xu hướng cần được thúc đẩy để giảm gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng.

Người dân đăng ký khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn.

Những ngày đầu tháng tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn lượng người đến khám sức khỏe tổng quát tăng đáng kể. Không chỉ có người trung niên, cao tuổi, mà cả những người trẻ cũng chủ động đăng ký khám kiểm tra sức khỏe định kỳ. Họ không chờ đến khi có dấu hiệu bất thường, mà muốn nắm bắt sớm tình trạng cơ thể.

Anh Lê Huy Tùng (41 tuổi) ở phường Bỉm Sơn cho biết: “Công việc bận rộn, ăn uống thất thường, thường xuyên bia rượu nên tôi xác định phải kiểm tra định kỳ để yên tâm. Mỗi năm một lần, có vấn đề gì còn xử lý kịp thời”. Kết quả khám gần đây cho thấy anh có dấu hiệu rối loạn mỡ máu, men gan cao. Đó là cảnh báo sớm để anh điều chỉnh chế độ sinh hoạt.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Hải Long, Phó giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Bỉm Sơn, cho biết: “Không ít trường hợp qua khám định kỳ đã phát hiện sớm các bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường ở giai đoạn chưa có biểu hiện rõ ràng. Việc phát hiện sớm giúp người bệnh có điều kiện điều chỉnh chế độ sinh hoạt, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng. Đây cũng là minh chứng cho thấy nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe đang có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn”.

Cùng với đó, việc quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch cũng được nhiều người chú trọng hơn. Không ít gia đình đã trang bị máy đo huyết áp, máy đo đường huyết tại nhà, theo dõi chỉ số sức khỏe hàng ngày. Thói quen này từng chỉ phổ biến ở người cao tuổi, nay đã lan sang cả nhóm trung niên, thậm chí người trẻ có nguy cơ.

Song song với hệ thống y tế hiện đại, xu hướng tìm đến các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống cũng đang gia tăng. Tại nhiều bệnh viện, cơ sở đông y, dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu... thu hút đông đảo người dân, nhất là nhóm làm việc văn phòng, lao động nặng hoặc người trung niên, cao tuổi. Các liệu pháp này chủ yếu tập trung vào cải thiện các vấn đề phổ biến như đau cổ vai gáy, mất ngủ, căng thẳng, rối loạn tuần hoàn.

Chị Nguyễn Thùy Trang ở phường Hạc Thành cho biết: “Sau thời gian dài làm việc với máy tính, tình trạng đau mỏi vai gáy khiến tôi thường xuyên mất ngủ. Trước kia tôi chỉ dùng thuốc giảm đau, nhưng không cải thiện được lâu dài. Gần đây tôi chuyển sang xoa bóp, bấm huyệt kết hợp điều chỉnh sinh hoạt, thấy người nhẹ hẳn, ngủ cũng ngon hơn”.

Không chỉ dừng lại ở trị liệu, nhiều người còn tìm đến các phương pháp chăm sóc sức khỏe mang tính phòng ngừa như ngâm chân thảo dược, sử dụng thuốc đông y, điều chỉnh chế độ ăn uống theo hướng cân bằng. Những liệu pháp tưởng chừng “cũ” lại đang được nhìn nhận lại, là một cách duy trì sức khỏe bền vững.

Ở một không gian khác, các khu công viên, sân thể thao, nhà văn hóa ở các địa phương trở nên nhộn nhịp vào mỗi sáng sớm và chiều tối. Từ người cao tuổi tập dưỡng sinh, đi bộ, đến người trẻ chạy bộ, tập thể lực... tất cả đều có chung mục đích luyện tập duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Thực tế này cho thấy thói quen vận động, luyện tập rèn luyện sức khỏe đang dần được hình thành trong cộng đồng.

Bà Lê Thị Tâm ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Ngày trước tôi hay mệt mỏi, uể oải, đau nhức người. Từ ngày đi bộ đều đặn mỗi chiều, tôi thấy tinh thần tươi vui hơn, không còn tình trạng uể oải. Nhờ đó, tôi không phải đi viện thường xuyên và uống thuốc nữa”.

Những ghi nhận thực tế cho thấy xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang dần trở thành một thói quen của người dân. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc điều trị khi có bệnh, mỗi người đang tự xây dựng cho mình những “hàng rào phòng ngừa” từ những thói quen tích cực mỗi ngày. Song, theo các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần kết hợp giữa các phương pháp y học hiện đại và truyền thống một cách hợp lý và có sự tư vấn, hướng dẫn của các y, bác sĩ.

Xu hướng này không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ thực tế các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến tháng 12/2025 toàn tỉnh phát hiện 201.987 ca tăng huyết áp, tăng 40.614 ca so với năm 2024; số ca đái tháo đường là 72.889 người, tăng 11.134 trường hợp so với năm 2024. Các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản ghi nhận 9.624 ca, tăng 729 ca so với năm 2024. Ngoài ra, các bệnh như ung thư, rối loạn tâm thần... ghi nhận 13.907 trường hợp. Những con số này cho thấy áp lực bệnh tật ngày càng lớn. Cùng với đó, không ít trường hợp mắc hoặc tử vong do bệnh không lây ở độ tuổi trẻ.

Trước tình hình đó, ngành y tế đã chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và điều trị đối với người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nâng cao sức khỏe, kiểm soát bệnh không lây. Nhờ đó, người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh.

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, xu hướng chăm sóc sức khỏe không còn là lựa chọn mang tính cá nhân, mà dần trở thành một nhu cầu phổ biến của xã hội. Việc chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và xây dựng lối sống lành mạnh đang góp phần định hình một cách sống mới, nơi sức khỏe được đặt ở vị trí trung tâm.

Bài và ảnh: Thùy Linh