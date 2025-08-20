Xu hướng check-in rực rỡ cờ đỏ sao vàng “gây sốt” tại Thanh Hoá

Không chỉ là điểm hẹn thưởng thức đồ uống, nhiều quán cà phê ở Thanh Hóa còn trở thành “studio thu nhỏ” với không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những chiếc bánh in hình quốc kỳ, phụ kiện buộc tóc hay khăn quàng thiết kế theo “hot trend” năm nay càng khiến giới trẻ thêm thích thú khi check-in và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Hòa chung không khí cả nước chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều quán cà phê và điểm check-in tại Thanh Hóa đã khoác lên mình sắc đỏ sao vàng rực rỡ, tạo nên không gian vừa thể hiện tinh thần yêu nước vừa thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách.

Một quán cà phê tại Thanh Hóa treo trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập 02/9/1945, tạo không gian thiêng liêng và gợi nhắc tinh thần tự hào dân tộc trong dịp Quốc khánh.

Các quán cà phê sáng tạo góc chụp “cờ đỏ sao vàng” thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày.

Bạn Lê Hương Giang, phường Hạc Thành chia sẻ: "Nhân dịp 2/9 này mình rất muốn lưu lại những bức ảnh đẹp để làm kỷ niệm nên mình cùng bạn bè đã đến đây để chụp ảnh. Mình thấy không gian ở đây rất đặc biệt, vừa hiện đại, vừa gợi nhắc về lịch sử. Check-in ở một nơi tràn ngập sắc đỏ sao vàng khiến mình cảm nhận rõ hơn tinh thần tự hào dân tộc".

Những quán cà phê nhỏ ven đường cũng được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc.

Nhiều quán cà phê sáng tạo thêm những chiếc bánh ngọt hình cờ đỏ sao vàng gây ấn tượng trong dịp lễ.

Những phụ kiện handmade mang sắc đỏ sao vàng là “hot trend” dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Những món phụ kiện này được nhiều bạn trẻ yêu thích để check-in và thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Áo và khăn quàng in hình cờ Tổ quốc trở thành điểm nhấn cho bộ ảnh kỷ niệm ngày lễ lớn năm nay của nhiều người dân tại Thanh Hóa.

