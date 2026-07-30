Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

TYM triển khai hoạt động tại xã Triệu Sơn

Tiến Đông
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/7, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) Chi nhánh Nam Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai hoạt động tại xã Triệu Sơn.

TYM triển khai hoạt động tại xã Triệu Sơn

Sáng 30/7, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) Chi nhánh Nam Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai hoạt động tại xã Triệu Sơn.

TYM triển khai hoạt động tại xã Triệu Sơn

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Ban Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá; đại diện Đảng ủy, UBND xã Triệu Sơn; Chủ tịch Hội LHPN xã; bí thư, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận các thôn.

TYM triển khai hoạt động tại xã Triệu Sơn

Ông Phan Tuấn Dũng, Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá Phan Tuấn Dũng khái quát về công tác hoạt động của TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá trong thời gian qua; theo đó, TYM hoạt động tại 17 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 8/2023, hiện có 11.600 khách hàng; 6 tháng đầu năm 2026 doanh số cho vay đạt 166 tỷ đồng, dư nợ gần 213 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả 100%, tiết kiệm gần 100 tỷ đồng.

TYM triển khai hoạt động tại xã Triệu Sơn

Đồng chí Lê Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Triệu Sơn, nhấn mạnh: Đảng ủy xã ghi nhận, đánh giá cao việc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá mở rộng tại địa phương; đồng thời chỉ đạo Ban Thường vụ Hội LHPN xã phối hợp chặt chẽ với cán bộ TYM và các đơn vị tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia; cung cấp thông tin rõ ràng về các sản phẩm tín dụng, tiết kiệm; khảo sát nhu cầu, lập danh sách hội viên đủ điều kiện; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, phối hợp thẩm định, thống nhất địa điểm, thời gian giải ngân, thu hồi vốn, gửi tiết kiệm theo kế hoạch. Đảng ủy xã tin tưởng rằng, với sự phối hợp trách nhiệm của Hội LHPN xã, các chi hội, cán bộ TYM và các đơn vị liên quan, hoạt động TYM trên địa bàn xã Triệu Sơn sẽ được triển khai đúng hướng, hiệu quả, bền vững.

Tiến Đông

Từ khóa:

#TYM #Hội LHPN #hoạt động #Triệu Sơn #Triển khai #tổ chức hội #xã Trường Lâm #khách hàng #Phát triển sản xuất #Hoàn cảnh khó khăn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Vững bền thế trận lòng dân nơi biên cương

Vững bền thế trận lòng dân nơi biên cương

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Giữa trùng điệp núi rừng phía Tây xứ Thanh, bản Pù Đứa (xã Quang Chiểu) đang từng ngày thay da đổi thịt. Từ những bước chân bám bản của người lính biên phòng, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, một “thế trận lòng dân” bền chặt đã được...
Nâng cao kiến thức, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi thành viên

Nâng cao kiến thức, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi thành viên

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm giúp khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức quản trị, đồng thời chú trọng các lớp truyền thông về bảo hiểm xã hội (BHXH) để bảo vệ quyền và lợi ích...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh