TYM triển khai hoạt động tại xã Triệu Sơn

Sáng 30/7, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) Chi nhánh Nam Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai hoạt động tại xã Triệu Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Ban Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá; đại diện Đảng ủy, UBND xã Triệu Sơn; Chủ tịch Hội LHPN xã; bí thư, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận các thôn.

Ông Phan Tuấn Dũng, Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá Phan Tuấn Dũng khái quát về công tác hoạt động của TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá trong thời gian qua; theo đó, TYM hoạt động tại 17 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 8/2023, hiện có 11.600 khách hàng; 6 tháng đầu năm 2026 doanh số cho vay đạt 166 tỷ đồng, dư nợ gần 213 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả 100%, tiết kiệm gần 100 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Triệu Sơn, nhấn mạnh: Đảng ủy xã ghi nhận, đánh giá cao việc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hoá mở rộng tại địa phương; đồng thời chỉ đạo Ban Thường vụ Hội LHPN xã phối hợp chặt chẽ với cán bộ TYM và các đơn vị tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia; cung cấp thông tin rõ ràng về các sản phẩm tín dụng, tiết kiệm; khảo sát nhu cầu, lập danh sách hội viên đủ điều kiện; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, phối hợp thẩm định, thống nhất địa điểm, thời gian giải ngân, thu hồi vốn, gửi tiết kiệm theo kế hoạch. Đảng ủy xã tin tưởng rằng, với sự phối hợp trách nhiệm của Hội LHPN xã, các chi hội, cán bộ TYM và các đơn vị liên quan, hoạt động TYM trên địa bàn xã Triệu Sơn sẽ được triển khai đúng hướng, hiệu quả, bền vững.

Tiến Đông