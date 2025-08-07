Xi măng Long Sơn trao học bổng, tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Ngày 7/8, Công ty Xi măng Long Sơn phối hợp với nhà phân phối Công ty TNHH Hồng Phượng, Công ty TNHH Long Hường và Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2025-2026. Đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp chương trình được triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Công ty Xi măng Long Sơn và lãnh đạo Công ty Long Hường trao học bổng cho các em học sinh.

Đại diện lãnh đạo Công ty Xi măng Long Sơn và lãnh đạo Công ty Hồng Phượng trao học bổng cho các em học sinh.

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Kinh doanh Công ty Xi măng Long Sơn và lãnh đạo Công ty Long Hường trao học bổng cho các em học sinh.

Đồng hành cùng phát triển, đồng hành cho những điều tốt đẹp hơn, thương hiệu Xi măng Long Sơn không chỉ được tạo dựng trên nền tảng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm và chất lượng môi trường mà còn đóng góp cho xã hội để hướng đến những giá trị vững bền. Chung tay cùng các cấp, các ngành, bằng tình cảm và trách nhiệm, Công ty Xi măng Long Sơn đã ưu tiên nguồn lực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Nổi bật trong số đó là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trương Văn Lợi, Giám đốc Sản xuất Công ty Xi măng Long Sơn và đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học sinh.

Không chỉ là những suất học bổng, đó còn là tình cảm, sự sẻ chia của ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Xi măng Long Sơn dành cho những mầm non tương lai của đất nước.

Trong suốt nhiều năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức, đơn vị để phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Năm học 2025-2026, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn và nhà phân phối Công ty TNHH Hồng Phượng, Công ty TNHH Long Hường trao tặng 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 9 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, tiếp sức cùng các em trên con đường học tập, không ngừng vươn lên thực hiện những ước mơ, hoài bão tốt đẹp.

Em Phạm Ngọc Thắng, học sinh lớp 9E, Trường THCS Vĩnh Tiến.

Là một trong những học sinh có mặt tại chương trình, em Phạm Ngọc Thắng, học sinh lớp 9E, Trường THCS Vĩnh Tiến (xã Tây Đô) đã rất xúc động khi nhận được học bổng và sự quan tâm, chia sẻ từ Công ty Xi măng Long Sơn và nhà phân phối Công ty TNHH Hồng Phượng, Công ty TNHH Long Hường. Em hứa sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với những tình cảm mà lãnh đạo, cán bộ công nhân viên các công ty đã dành cho mình.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đây là năm thứ 10 liên tiếp, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn tổ chức chương trình này. Điều đáng trân quý là qua các năm, Công ty Xi măng Long Sơn và các công ty là đại lý phân phối Xi măng Long Sơn lại mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng và gia tăng giá trị mỗi suất học bổng. Hiện tại, Hội đang phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn lập danh sách 100 em học sinh đã được nhận học bổng từ năm 2016 đến nay có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao học bổng cho đến hết lớp 12. Những suất học bổng nghĩa tình này đã và đang góp phần tiếp sức cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường, bồi đắp cho các em tình yêu thương và ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên trong học tập”.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng đại diện lãnh đạo Công ty Xi măng Long Sơn.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Công ty Xi măng Long Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Nguyễn Lương