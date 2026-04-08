Xe đạp Thanh Hóa lần đầu thắng chặng tại Cúp Truyền hình TP HCM 2026

Hoàng Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/4, tại chặng 6 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), đội đua Thanh Hóa đã tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên giành chiến thắng chặng.

Ngày 8/4, tại chặng 6 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), đội đua Thanh Hóa đã tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên giành chiến thắng chặng.

Ngoại binh Anton Popov của đội Thanh Hóa xuất sắc về nhất chặng 6. (Ảnh: HTV)

Chặng đua dài 52km với 20 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh được đánh giá là “đất diễn” của các tay đua nước rút. Ngay từ đầu, tốc độ đoàn đua được đẩy lên cao với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội mạnh, đặc biệt ở hai điểm sprint tại vòng 7 và vòng 14.

Trong bối cảnh đó, ngoại binh Anton Popov của đội Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc khi chọn vị trí thuận lợi trước khi tung cú nước rút mạnh mẽ ở những mét cuối, vượt qua Zachary Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) để cán đích đầu tiên. Về thứ ba là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai).

Video: Cận cảnh pha nước rút về đích của Anton Popov tại chặng 6 Cúp Truyền hình TP HCM 2026. (Nguồn: HTV)

HLV trưởng đội tuyển Xe đạp Thanh Hóa Nguyễn Duy Chiến và đại diện Ban Tổ Chức trao giải cho các tay đua xuất sắc nhất chặng 6. (Ảnh: HTV)

Đây là chiến thắng chặng đầu tiên của đội xe đạp Thanh Hóa tại giải năm nay, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi đội là tập thể non trẻ, chưa có nhà tài trợ và mới lần đầu sử dụng ngoại binh. Kết quả này cho thấy những nỗ lực và sự tiến bộ rõ rệt của xe đạp xứ Thanh trong hành trình tranh tài cùng các đội mạnh trên toàn quốc.

Chia sẻ sau khi về nhất chặng, Anton Popov bày tỏ: “Tôi rất vui khi được thi đấu tại Việt Nam. Đây là chặng đua kịch tính với bầu không khí tuyệt vời. Tôi tự hào khi giành chiến thắng và xin gửi lời cảm ơn tới các đồng đội cũng như người hâm mộ. Hy vọng tôi và đội Thanh Hóa sẽ tiếp tục có những chặng đua thành công phía trước”.

Kết quả chặng 6. (Ảnh: HTV)

Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tiếp tục giữ áo Vàng sau chặng 6. (Ảnh: HTV)

Chiến thắng của Popov không chỉ mang lại niềm vui cho đội đua Thanh Hóa mà còn tạo thêm động lực cho toàn đội trong các chặng tiếp theo, khi cuộc đua Cúp Truyền hình TP HCM 2026 đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Sau 6 chặng, các danh hiệu cá nhân cũng có sự cạnh tranh đáng chú ý. Marchuk Dzianis tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi cùng lúc nắm giữ cả Áo vàng và Áo xanh. Danh hiệu Áo cam thuộc về Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai), trong khi Áo trắng vẫn thuộc về Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).

