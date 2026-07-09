Xây dựng trường học, củng cố những “cột mốc mềm” về giáo dục vùng biên giới

Chủ trương của Bộ Chính trị về xây hệ thống các trường vùng biên nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố lòng tin và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác tại khu vực biên giới.

Trường Tiểu học Yên Khương, xã vùng cao biên giới Yên Khương hiên có 3 điểm lẻ, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng thầy và trò đều nỗ lực mang con chữ đến với trẻ em vùng cao biên giới.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, được kỳ vọng sẽ trở thành “cột mốc mềm” về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của các khu vực biên giới.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 9/7, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đánh giá đây là chủ trương có tính chiến lược, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

“Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chính sách dân tộc của Việt Nam; qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố an ninh quốc phòng của Việt Nam,” Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Cho đến nay, giai đoạn 1 của dự án với 100 trường đang được tích cực triển khai để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2026-2027.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, các trường sẽ trở thành nhiều “cột mốc mềm” về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của các khu vực biên giới; thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới Việt Nam với các nước láng giềng, tăng cường hiểu biết và lòng tin lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ biên giới bằng các biện pháp hòa bình.

Chủ trương này cũng góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/xay-dung-truong-hoc-cung-co-nhung-cot-moc-mem-ve-giao-duc-vung-bien-gioi-post1123280.vnp