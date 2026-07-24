Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục tại nơi có nguy cơ sạt lở

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện số 1502/CĐ-BGDĐT ngày 24/7 gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất.

Các lực lượng gồm bộ đội, dân quân tự vệ giúp xã Mù Cang Chải khắc phục các tuyến đường sạt lở. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo công điện, trước tình hình lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc, để chủ động ứng phó và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người học, cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai rà soát, xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với người, cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị dạy học.

Các cơ sở giáo dục kịp thời di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế và các tài sản khác đến nơi an toàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt hè, trải nghiệm hoặc các hoạt động tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt hoặc mất an toàn.

Các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, nhắc nhở học sinh trong thời gian nghỉ hè, bảo đảm an toàn, không để các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Đối với các địa phương, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong thời gian vừa qua, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả; vệ sinh, tiêu độc và khử khuẩn trường, lớp học; sửa chữa cơ sở vật chất, kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống điện, nước, trang thiết bị dạy học trước khi tổ chức các hoạt động giáo dục trở lại; đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai.

Các sở giáo dục và đào tạo thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê, đánh giá thiệt hại và chủ động đề xuất phương án khắc phục; kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ xử lý đồng thời gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Theo TTXVN