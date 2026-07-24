Thủ khoa “bật mí” phương pháp học tập hiệu quả

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn của giáo dục Thanh Hóa với nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh có 383 điểm 10; trong số 2 điểm 10 tuyệt đối môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật của cả nước, Thanh Hóa có 1 bài thi. Đặc biệt, tỉnh có 3 đồng á khoa toàn quốc, đồng thời là đồng thủ khoa khối A00 cùng nhiều thủ khoa ở các tổ hợp xét tuyển. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là năng lực học tập mà còn là tinh thần tự học, ý chí bền bỉ và những phương pháp học tập khoa học, đáng để nhiều học sinh tham khảo.

Em Phạm Đăng Đạt, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Thủy 2 bên góc học tập quen thuộc.

Chủ động ứng dụng AI để hỗ trợ học tập

Với tổng điểm 29,75 (Toán 10, Hóa học 10, Vật lý 9,75), em Phạm Đăng Đạt, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Thủy 2 (xã Cẩm Tân) đã trở thành đồng thủ khoa khối A00 của tỉnh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sinh ra trong một gia đình lao động ở thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân, từ nhỏ Đạt đã quen với công việc đồng áng, thường xuyên phụ giúp bố mẹ ngoài giờ học và trong những kỳ nghỉ. Hoàn cảnh gia đình đã sớm hình thành ở em ý thức tự lập, tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc trong học tập.

Ngay từ những năm đầu THPT, Đạt xây dựng thời gian biểu khoa học, duy trì thói quen học tập đều đặn từ 19 giờ 30 mỗi tối. Theo em, điều quan trọng nhất để đạt kết quả cao là xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng và kiên trì thực hiện.

Là học sinh có thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên, Đạt nhiều năm tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Toán và Hóa học. Em đoạt giải Ba môn Hóa học cấp tỉnh năm lớp 11; đến năm lớp 12 tiếp tục giành giải Nhì môn Hóa học và giải Ba môn Toán cấp tỉnh.

Ngoài việc học trên lớp và nghiên cứu tài liệu do giáo viên cung cấp, Đạt chủ động tìm kiếm thêm nguồn học liệu trên internet để mở rộng kiến thức. Đặc biệt, em sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ trong quá trình học tập.

"Khi gặp những bài toán khó chưa tìm được hướng giải, em sử dụng AI để tham khảo một số cách tiếp cận, sau đó tự nghiên cứu và hoàn thiện lời giải của mình”, Đạt chia sẻ.

Phát huy tinh thần tự học

Là thủ khoa toàn tỉnh và á khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm 38,25 (Toán 10; Vật lý 9,8; Hóa học 9,5; Ngữ văn 9), em Nguyễn Đình Trung, học sinh lớp 12A1K55, Trường THPT Triệu Sơn 2 (xã Tân Ninh) cho rằng điều quan trọng nhất là sự tập trung trong từng tiết học.

Em Nguyễn Đình Trung, học sinh lớp 12A1K55, Trường THPT Triệu Sơn 2.

Trung cho biết: “Trên lớp em luôn tập trung lắng nghe bài giảng, ghi chép đầy đủ, mạnh dạn trao đổi với thầy cô khi chưa hiểu bài. Sau giờ học, em dành phần lớn thời gian để tự nghiên cứu, đọc thêm tài liệu và luyện tập nhằm củng cố kiến thức”.

Không học thêm, Trung xây dựng cho mình kế hoạch học tập khoa học. Trong giai đoạn ôn thi, em duy trì cường độ tự học cao để hoàn thiện kiến thức và kỹ năng làm bài.

Theo thầy giáo Hồ Sỹ Phúc, giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời là giáo viên dạy môn Vật lý, điều tạo nên sự khác biệt ở Nguyễn Đình Trung không chỉ là năng lực học tập mà còn là tinh thần cầu thị, ham học hỏi. Dù đã nắm chắc kiến thức, em vẫn chăm chú nghe giảng, tích cực trao đổi với giáo viên để hiểu sâu bản chất vấn đề. Không chỉ học giỏi, Trung còn là lớp phó học tập gương mẫu, nhiệt tình hỗ trợ bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao.

Điểm 9 môn Ngữ văn của Trung cũng là minh chứng cho định hướng giáo dục toàn diện của Trường THPT Triệu Sơn 2. Những năm gần đây, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn đối với các lớp khối tự nhiên nhằm giúp học sinh phát triển đồng đều cả kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Theo thầy Hoàng Công Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 2, mục tiêu của nhà trường không chỉ là đào tạo học sinh có thành tích học tập cao mà còn hướng tới hình thành nhân cách, kỹ năng giao tiếp, tư duy và khả năng diễn đạt, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện.

Tự học ngoại ngữ để chinh phục hai danh hiệu thủ khoa

Mai Diệu Linh, học sinh lớp 12A12, Trường THPT Ba Đình, xã Ba Đình là một trong những gương mặt nổi bật của kỳ thi năm nay khi trở thành thủ khoa của tỉnh ở hai tổ hợp xét tuyển. Em đạt 28 điểm tổ hợp D65 (Ngữ văn 8,75; Lịch sử 10; Tiếng Trung 9,25) và 27,25 điểm tổ hợp D40 (Toán 8; Lịch sử 10; Tiếng Trung 9,25).

Diệu Linh cho biết, phương pháp học tập của em là tập trung nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, xây dựng kế hoạch học tập cân đối giữa các môn và thường xuyên luyện đề để rèn kỹ năng làm bài.

Em Mai Diệu Linh, học sinh lớp 12A12, Trường THPT Ba Đình, xã Ba Đình.

Điều đáng chú ý là phần lớn quá trình học tiếng Trung của Diệu Linh đều dựa trên hình thức tự học trực tuyến. Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè sau lớp 10, mỗi ngày em dành thời gian luyện phát âm, học từ vựng, xem các chương trình bằng tiếng Trung và dịch phim để rèn kỹ năng ngôn ngữ. Chỉ trước kỳ thi, em mới tham gia một khóa ôn trực tuyến để hệ thống hóa kiến thức.

Bên cạnh thế mạnh về ngoại ngữ, Diệu Linh còn đạt điểm 10 môn Lịch sử. Theo em, việc học lịch sử không chỉ giúp hiểu hơn về truyền thống dân tộc mà còn bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông, từ đó tạo thêm động lực để học tập và rèn luyện.

Nữ sinh cho rằng, thành tích đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ cùng sự đồng hành, động viên của gia đình và các thầy, cô giáo. Đây sẽ là nền tảng để em tiếp tục phấn đấu trên chặng đường học tập phía trước.

Thành tích của các thủ khoa năm nay không chỉ góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của Thanh Hóa mà còn cho thấy sự thay đổi trong phương pháp học tập của học sinh. Tự học, biết khai thác hiệu quả công nghệ, chủ động tìm kiếm học liệu và duy trì tính kỷ luật đang trở thành những yếu tố quan trọng tạo nên thành công. Dù mỗi em lựa chọn một cách học khác nhau, điểm chung vẫn là sự kiên trì, tinh thần cầu tiến và ý thức làm chủ việc học của chính mình. Đó cũng là những kinh nghiệm thiết thực để nhiều học sinh tham khảo trên hành trình chinh phục các kỳ thi phía trước.

Bài và ảnh: Linh Hương