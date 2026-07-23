Học trò xứ Thanh và ước mơ chinh phục khoa học công nghệ

Từ các sân chơi bổ ích về công nghệ, nhiều học trò xứ Thanh không chỉ được thỏa đam mê học tập giáo dục STEM nói chung, lĩnh vực Robotics nói riêng mà còn ấp ủ thêm nhiều hoài bão, ước mơ nghiên cứu khoa học của mình.

Em Lưu Tùng Lâm và em Trần Đại Minh đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Thanh Hóa lần thứ II bảng dành cho học sinh THCS.

Cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Thanh Hóa lần thứ II năm 2026 thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc thi, các đội thực hiện thiết kế, lập trình robot trên môi trường giả lập để giải quyết các nhiệm vụ do Ban tổ chức đưa ra. Hệ thống phần mềm tự động ghi nhận điểm số và thời gian hoàn thành của từng lượt thi để xếp hạng kết quả. Sau vòng loại, 242 thí sinh xuất sắc đã tham dự vòng chung kết, được chia thành 2 bảng R1 thi kỹ năng lập trình cấp tiểu học và R2 thi kỹ năng lập trình cấp THCS. Kết quả, em Chu Hoàng Dũng, phường Bỉm Sơn đạt giải nhất cấp tiểu học. Hai em Lưu Tùng Lâm và Trần Đại Minh, học sinh Trường THCS Điện Biên, phường Hạc Thành đạt giải nhất cấp THCS.

Dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của các cô giáo Trường Tiểu học Đông Sơn, phường Bỉm Sơn, em Chu Hoàng Dũng không chỉ dừng lại ở nhận thức ban đầu về Robotics mà còn dần hình thành tư duy hệ thống, tư duy kỹ thuật, khả năng giải quyết vấn đề và thích ứng với môi trường công nghệ. Theo cô Vũ Lê Nguyên, giáo viên Tin học, Trường Tiểu học Đông Sơn: “Được sự động viên, ủng hộ của ban giám hiệu nhà trường và gia đình, chúng tôi đã định hướng cho Dũng tham gia thi đấu bảng R1 cuộc thi Sáng tạo

Robotics tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình ôn luyện, cô trò cũng đặt ra nhiều tình huống để con tư duy nhưng vào cuộc thi sẽ có nhiều tình huống phát sinh như độ dày đường nhăn, các điểm mù màu mà con phải tự giải quyết”.

Lọt vào vòng chung kết, với nhiệm vụ “Hành trình đến trường”, Dũng đã thể hiện những màn robot được lập trình, tự điều khiển và giải quyết thử thách thông qua những tình huống gần gũi, quen thuộc với học sinh tiểu học. Trong quá trình robot chạy đã bị lỗi lớn là bắt màu sai. Dũng nhanh trí không cho robot bắt màu nữa và chạy luôn nhiệm vụ. Chia sẻ với chúng tôi, Dũng cho biết: “Với em, chương trình giáo dục STEM tại trường mang đến tư duy logic, kết hợp thành một mô hình học tập dựa trên các ứng dụng thực tế. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng giúp em giải quyết các nhiệm vụ của robot nhanh chóng, hiệu quả”.

Đối với Lưu Tùng Lâm và Trần Đại Minh, cùng là học sinh lớp 8C, Trường THCS Điện Biên, khi tham gia cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, các em trải qua quá trình ôn luyện miệt mài. Anh Lê Minh Đức, Trung tâm sáng tạo công nghệ 8-BIT là người hướng dẫn cho hai em, cho biết: “Tùng Lâm thông minh, có nhiều ý tưởng sáng tạo, trong khi Đại Minh rất cẩn thận, chỉn chu. Khi hai em ghép lại thành một đội luôn tận dụng được những điểm mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ”. Chính vì vậy, khi lọt vào vòng chung kết cuộc thi, trong phần thi thực hành, với nhiệm vụ “Hành trình kiến thiết Thanh Hóa”, robot đóng vai trò là một phương tiện giao thông thông minh. Tùng Lâm và Đại Minh đã phối hợp rất nhịp nhàng để robot xuất phát thành công, đưa hành khách đến đúng địa điểm theo màu sắc, đón đúng hành khách được chỉ định về Nhà ga Metro và sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, robot quay trở về điểm xuất phát. Khi biết hai học trò của mình xuất sắc giành giải nhất cuộc thi, cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thu Hằng không giấu được niềm vui: “Đây không chỉ là thành công của hai em, mà còn là minh chứng rõ nét cho việc định hướng đúng đắn của nhà trường suốt những năm học vừa qua là quan tâm phát triển toàn diện cho học sinh. Từ đó phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo và khả năng làm việc nhóm của các em”.

Khi được hỏi về những ước mơ của mình, các em Chu Hoàng Dũng, Lưu Tùng Lâm và Trần Đại Minh đều có chung suy nghĩ những kết quả đạt được tại cuộc thi vừa qua sẽ là tiền đề quan trọng, là động lực thúc đẩy các em tiếp tục học hỏi thêm nhiều kiến thức để phấn đấu trở thành những kỹ sư công nghệ, tạo ra những sản phẩm có ích cho cuộc sống. Theo anh Lưu Xuân Hòa, bố của em Lưu Tùng Lâm: “Sau quá trình học tập về Robotics, con đã mạnh dạn, tự tin, chủ động xây dựng kế hoạch. Cuộc thi Robotics không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là bệ đỡ, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của các con. Phụ huynh mong muốn và sẽ luôn đồng hành cùng các con”.

Các cuộc thi về khoa học, công nghệ đang cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ. Đồng thời tạo động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; tạo ra sân chơi sáng tạo, hấp dẫn, giúp các em trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát triển đam mê giáo dục STEM, Robotics và áp dụng vào thực tiễn. Qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, hình thành thế hệ thanh, thiếu nhi Thanh Hóa có tri thức, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Bài và ảnh: Lan Anh