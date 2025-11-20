Xây dựng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa thành trường chất lượng cao

Sáng 20/11, Trường Cao đẳng (CĐ) Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 65 năm ngày thành lập trường và đón nhận Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa được thành lập năm 2021 trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ nghề Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa vào Trường CĐ Nông Lâm Thanh Hóa. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, quy mô, ngành nghề đào tạo của trường ngày càng mở rộng, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận hàng vạn cử nhân CĐ, cán bộ có trình độ trung cấp và trên 100 nghìn lao động được đào tạo nghề.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Đội ngũ nhà giáo của nhà trường ngày càng được chuẩn hóa, cập nhật công nghệ mới, phương pháp sư phạm hiện đại. Hiện nay, nhà trường có trên 100 CBVC, NLĐ (trong đó có 3 phó giáo sư, tiến sĩ; trên 70% CBVC, NLĐ có trình độ thạc sĩ). Nhiều giảng viên là giảng viên giỏi nghề cấp tỉnh, giáo viên giỏi văn hóa cấp tỉnh, có đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, mô hình thiết bị tự làm, bài báo khoa học và đạt giải thưởng khoa học sáng tạo cấp tỉnh...

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của nhà trường được đầu tư theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu của các nghề trọng điểm. Công tác hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học được trường tăng cường mạnh mẽ.

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo - những người đã dành trọn trái tim, trí tuệ, trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển nhà trường.

Lãnh đạo Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đón nhận Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Tại lễ kỷ niệm, Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đã đón nhận Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Theo Hiệu trưởng nhà trường - PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, việc được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là sự khẳng định thương hiệu, vị thế của Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của nhà trường đối với xã hội, người học, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và năng lực quản trị.

Trong giai đoạn tới, tập thể CBVC, NLĐ Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đưa nhà trường ngày càng phát triển, hội nhập, vững bước trên hành trình nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Đại diện lãnh đạo Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đón nhận tài trợ của các đơn vị cho Quỹ an sinh giáo dục nhà trường.

Đại diện lãnh đạo Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt dộng giáo dục nhà trường.

Nhân dịp này, Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đã đón nhận tài trợ của các đơn vị cho Quỹ an sinh giáo dục nhà trường, đồng thời khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt dộng giáo dục.

Linh Hương