Xây dựng môi trường văn hóa trong không gian mới

Sau sáp nhập thôn, không gian phát triển mới tại xã Hoằng Phú đang mở ra những cơ hội để củng cố đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và phát huy các giá trị truyền thống. Trên nền tảng đó, các khu dân cư từng bước hình thành diện mạo mới, văn minh hơn, sôi động hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, tạo động lực quan trọng cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Nhà văn hóa Phú Thượng 1 được chọn là nhà văn hóa chung của thôn Phú Thượng sau sáp nhập.

Chiều xuống, sân Nhà văn hóa thôn Phú Thượng dần trở nên nhộn nhịp. Tiếng bước chân, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng nhịp vận động của các câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi tạo nên một bức tranh sinh hoạt cộng đồng sôi động, đầy sức sống. Trẻ nhỏ ríu rít đạp xe, chạy nhảy quanh khuôn viên; người lớn tranh thủ luyện tập thể thao, trò chuyện, hỏi han nhau sau một ngày lao động. Không gian ấy không còn là hình ảnh của một thôn riêng lẻ trước đây, mà đã trở thành điểm hẹn chung của cộng đồng sau khi ba thôn Phú Thượng 1, Phú Thượng 2 và Trịnh Thôn được hợp nhất thành thôn Phú Thượng.

Sự thay đổi về địa giới hành chính không làm gián đoạn các hoạt động văn hóa, thể thao vốn đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của người dân. Ngược lại, nó tạo thêm điều kiện để các phong trào được mở rộng, thu hút đông đảo người tham gia hơn, đồng thời hình thành những mối quan hệ gắn kết mới giữa các khu dân cư vốn trước đây còn tách biệt.

Bà Lê Thị Nhân, một người dân thôn Phú Thượng chia sẻ trong niềm phấn khởi: “Điều chúng tôi vui nhất là sau sáp nhập, các hoạt động của thôn vẫn được duy trì, thậm chí còn đông vui hơn trước. Nhà văn hóa thực sự trở thành nơi bà con gặp gỡ, luyện tập thể thao và gắn kết tình làng, nghĩa xóm”.

Theo phương án tổ chức lại không gian sinh hoạt cộng đồng, thôn Phú Thượng hiện có 808 hộ với 2.788 nhân khẩu. Nhà văn hóa và khu thể thao tại Phú Thượng 1 được lựa chọn làm trung tâm sinh hoạt chính, trong khi các nhà văn hóa và khu thể thao ở Phú Thượng 2 và Trịnh Thôn tiếp tục được duy trì như những điểm sinh hoạt vệ tinh.

Nhờ đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao không những không bị gián đoạn mà còn phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. Các câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, văn nghệ quần chúng... thu hút thêm nhiều thành viên mới, tạo nên không khí sinh hoạt cộng đồng sôi nổi mỗi buổi chiều, tối.

Những ngày đầu vận hành mô hình thôn mới, người dân còn cùng nhau chung tay chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, bổ sung biển bảng, trồng thêm hoa, dọn dẹp lại khu thể thao và sắp xếp bàn ghế phục vụ sinh hoạt chung. Mỗi người góp một việc nhỏ, tất cả đều xuất phát từ mong muốn xây dựng một điểm sinh hoạt cộng đồng khang trang, thân thiện.

Bà Lê Thị Phượng, Bí thư chi bộ thôn Phú Thượng, cho biết nền tảng văn hóa của ba thôn trước khi sáp nhập chính là yếu tố quan trọng giúp quá trình hợp nhất diễn ra thuận lợi. “Điều thuận lợi nhất là cả ba thôn đều có nền tảng văn hóa khá vững. Nhiều năm liền, các thôn đều duy trì tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt khoảng 90%. Người dân tích cực tham gia văn nghệ, thể thao và cùng gìn giữ lễ hội Đình Phú Khê. Chính nền tảng đó giúp bà con nhanh chóng hòa nhập, đồng thuận và tiếp tục phát huy đời sống văn hóa trong không gian mới”, bà Phượng cho biết.

Theo bà Phượng, trong thời gian tới, chi bộ thôn sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời xây dựng lại hương ước, quy ước phù hợp với mô hình mới.

Không chỉ riêng Phú Thượng, không khí xây dựng đời sống văn hóa trong không gian mới cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại thôn Sao Vàng – đơn vị được hình thành từ việc sáp nhập ba thôn kiểu mẫu: Sao Vàng 1, Sao Vàng 2 và Tự Đông. Sau sáp nhập, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại đây vẫn được duy trì đều đặn tại hệ thống nhà văn hóa và khu thể thao.

Một thuận lợi lớn của thôn Sao Vàng là các thôn trước khi sáp nhập đều có chung nhiều giá trị văn hóa truyền thống, cùng tham gia lễ hội Đình Phú Khê, cùng xây dựng nếp sống văn minh và đều đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu.

Ông Lê Đăng Trọng, Bí thư chi bộ thôn Sao Vàng, cho biết thôn đang từng bước xây dựng hương ước, quy ước mới phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh để người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, giữ gìn nếp sống văn minh và xây dựng cộng đồng đoàn kết. “Với lợi thế hai nhà văn hóa Sao Vàng 1 và Sao Vàng 2 nằm liền kề nhau, thôn dự kiến sẽ từng bước kết nối, chỉnh trang không gian chung, tạo khu sinh hoạt văn hóa – thể thao tập trung, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân sau sáp nhập”, ông Trọng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi về tổ chức mà còn mở ra cơ hội để tái thiết không gian sinh hoạt cộng đồng theo hướng hiệu quả hơn.

Trên địa bàn xã Hoằng Phú, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai gắn với XDNTM, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Toàn xã hiện có nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động hiệu quả; 13 di tích lịch sử – văn hóa và 11 lễ hội truyền thống được duy trì, trở thành nền tảng quan trọng để bảo tồn và phát huy bản sắc địa phương.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Hoằng Phú, cho biết địa phương sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở, đồng thời hướng dẫn các thôn xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với mô hình mới. Cùng với đó, công tác bảo tồn di tích, phát huy giá trị lễ hội truyền thống cũng sẽ được chú trọng nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc trong không gian phát triển mới.

Bài và ảnh: Thùy Linh