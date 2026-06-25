Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối 27/6.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cùng lãnh đạo Sở VH,TT&DL dự buổi tổng duyệt.

Tối 25/6, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai mạc Đại hội tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã xem tổng thể chương trình khai mạc gồm các phần: diễu hành, biểu dương lực lượng, nghi thức rước đuốc, thắp lửa truyền thống, chào cờ, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự cùng các tiết mục đồng diễn nghệ thuật.

Các đại biểu tham dự buổi tổng duyệt.

Phần diễu hành biểu dương lực lượng có 30 khối tham gia; trong đó, 23 khối đại diện cho các môn thi đấu tại Đại hội. Mỗi khối có 20 người với đội hình đồng đều, trang phục được chuẩn bị riêng theo đặc trưng từng ngành, lĩnh vực và môn thể thao.

Các lực lượng diễu hành qua lễ đài tại buổi tổng duyệt.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội có chủ đề: "Thể thao Thanh Hóa - Khát vọng vươn tới đỉnh cao”, được chia thành 3 chương: “Âm vang nguồn cội - Tự hào xứ Thanh”, “Quê Thanh hội tụ” và “Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới”, tái hiện hành trình phát triển của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và thể thao.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề: "Thể thao Thanh Hóa - Khát vọng vươn tới đỉnh cao”.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với cách sắp xếp đội hình diễu hành, hình ảnh được sử dụng trong clip minh họa cũng như các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ của diễn viên tham gia đồng diễn nghệ thuật...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cùng các thành viên Ban Tổ chức họp sau khi xem tổng thể lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị phối hợp, ê-kíp thực hiện cùng các diễn viên tham gia tập luyện khi đã có sự tiến bộ rõ về nội dung, hình ảnh sau khi tổ chức sơ duyệt.

Nhấn mạnh đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, tạo sự lan tỏa lớn trong các tầng lớp Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch, ê-kíp thực hiện chương trình tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình đảm bảo chất lượng về mặt nội dung cũng như hình thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại tất cả các phương án cho lễ khai mạc. Trong đó, cần đảm bảo tốt về phương án an ninh, phân luồng giao thông, hệ thống điện phục vụ. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục tập luyện thêm và nỗ lực cao để đảm bảo nghi thức diễn ra đều, đẹp, trang trọng.

Về kỹ thuật, nghiên cứu tăng cường âm thanh, ánh sáng, cách trang trí sân khấu để tăng hiệu ứng, tạo sự hoành tráng cho chương trình; bổ sung thêm hình ảnh chất lượng vào clip minh họa, góp phần để lễ khai mạc diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 là ngày hội thể thao toàn dân, định kỳ được tổ chức 4 năm một lần. Tham dự Đại hội năm nay có gần 1.000 vận động viên tiêu biểu đại diện cho 166 xã, phường cùng 2 đơn vị lực lượng vũ trang là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Đây là một sự kiện lớn của thể thao tỉnh Thanh Hóa, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua Đại hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thể chất, niềm tự hào quê hương và khát vọng vươn lên; khẳng định tiềm lực của thể thao xứ Thanh. Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 27/6 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh (đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Anh Tuân