Xây dựng chính quyền sát dân, vì Nhân dân phục vụ

Sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc nhanh chóng ổn định về tổ chức bộ máy, xã Lĩnh Toại đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống người dân, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Người dân đến thực hiện TTHC được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lĩnh Toại hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Chủ tịch UBND xã Lĩnh Toại Hoàng Huy Tự chia sẻ: “Một trong những kết quả nổi bật khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành chính là việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp không những được đảm bảo, mà còn thông suốt, tiện ích hơn. Đặc biệt, giờ đây người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú, tạm trú hay địa điểm thực hiện giao dịch”.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Lĩnh Toại vào thời điểm có khá đông người dân đến làm TTHC, song mọi hoạt động vẫn diễn ra nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng chờ đợi kéo dài, đem lại sự hài lòng cho người dân. Các cán bộ, công chức triển khai công việc đồng bộ, thông suốt theo yêu cầu mới của chính quyền địa phương 2 cấp.

Được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể, chi tiết nên chỉ sau thời gian ngắn việc xin cấp lại giấy khai sinh của anh Phạm Văn Phong, thôn Như Lăng, đã được giải quyết xong. Anh Phong phấn khởi chia sẻ: "Tôi thật sự bất ngờ khi thấy việc giải quyết TTHC cho người dân bây giờ nhanh và thuận tiện hơn cả thời điểm chưa sáp nhập xã. Khi đến làm việc, các cán bộ tại trung tâm rất nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn tận tình nên mọi thủ tục được giải quyết nhanh, không mất thời gian chờ đợi".

Theo Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Lê Văn Hợp, trung tâm thực hiện công khai tại trụ sở làm việc 444/444 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Các TTHC, trình tự giải quyết được niêm yết rõ ràng, có gắn mã QR để người dân tiện tra cứu và thực hiện khi đến thực hiện giao dịch hành chính.

Để thuận tiện cho việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả cho công dân, địa phương đã huy động cán bộ ở các phòng, ban tham gia hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho công dân liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, xây dựng; hỗ trợ kê khai, soạn thảo, kiểm tra hồ sơ theo quy định pháp lý; giải đáp vướng mắc giúp người dân, doanh nghiệp hoàn thiện TTHC nhanh chóng, chính xác.

Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức theo phương châm rõ người, rõ việc và bố trí lực lượng một cách hợp lý, khoa học nên dù khối lượng công việc nhiều nhưng các hồ sơ được tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời. Trong tháng 7/2025, Trung tâm PVHCC xã tiếp nhận và giải quyết 896 hồ sơ, trong đó có 605 hồ sơ trực tuyến, 264 hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính. Qua tiếp nhận, đã giải quyết trước hạn 741 hồ sơ, đúng hạn 97 hồ sơ, đang giải quyết 31 hồ sơ.

Xã Lĩnh Toại được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các đơn vị hành chính: Hà Hải, Hà Châu, Thái Lai và Lĩnh Toại, với diện tích khoảng 30,48km2; dân số 24.888 người, 31 thôn. Đảng bộ xã có 60 tổ chức đảng trực thuộc với 1.524 đảng viên. Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, con người đảm bảo hoạt động thông suốt tại Trung tâm PVHCC, xã Lĩnh Toại cũng tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Trong sản xuất nông nghiệp, đã chỉ đạo Nhân dân tập trung gieo cấy vụ thu mùa; chăm sóc diện tích cây trồng và khắc phục tình trạng bỏ ruộng, không sản xuất vụ thu mùa năm 2025. Thành lập ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa; giao nhiệm vụ cho các đơn vị tập trung bảo vệ các vùng sản xuất lúa chét cho Nhân dân. Tiếp cận và giải quyết phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng thiếu nước tưới tại thôn Thái Bình. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi và bệnh cúm gia cầm. Kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích. Thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng bồi thường, tái định cư đường giao thông đô thị Gũ và các khu dân cư...

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Văn Long khẳng định: “Tuy còn không ít khó khăn nhưng với tinh thần chủ động, bắt nhịp ngay vào công việc và việc chủ động, tích cực học hỏi và tự bồi dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức xã Lĩnh Toại từng bước thích nghi với nhiệm vụ mới. Nhờ đó, bộ máy chính quyền địa phương trở nên tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng chính quyền gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn”.

Bài và ảnh: Phan Nga